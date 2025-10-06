Elezioni Regionali della Toscana, l'onorevole Andrea Quartini incontra i candidati del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione di Grosseto

Grosseto: Si è svolta a Grosseto questa mattina, lunedì 6 ottobre, alla presenza dell'On. Quartini la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Toscana.

Tre i nomi che compongono la lista pentastellata nella circoscrizione della provincia di Grosseto, ovvero Luca Giacomelli, Daniela Castiglione, Alfredo Velasco, per una compagine che mette insieme diversi territori ed al contempo esperienze civiche e professionali differenti e complementari. Tutti, insieme, al servizio delle esigenze della Maremma da rappresentare al meglio a Firenze.





«Sono qui a Grosseto per questa conferenza stampa – ha spiegato Andrea Quartini, medico e Vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati – perché sono fermamente convinto del ruolo e dell'impegno che i nostri candidati porteranno a favore di questo splendido e delicato territorio all'interno del prossimo Consiglio Regionale. Anche in Toscana siamo impegnati a creare una alternativa a questa destra, e lo faremo a partire dal patto sulla legalità per mettere fine ai comitati d'affari e rimettere al centro dei lavori della prossima Giunta l'acqua e la sanità pubblica».

Tanti i giornalisti e le persone, simpatizzanti ed attivisti, presenti all'incontro organizzato dal Movimento 5 Stelle presso il Caffè Carducci all'interno della cornice del centro storico di Grosseto. Un evento che ha preso avvio dai 23 punti che compongono l'accordo di coalizione richiesto dal Movimento per concretizzare il sostegno alla ricandidatura di Eugenio Giani alla presidenza della Regione Toscana, e che è poi proseguito attraverso gli interventi di presentazione e le domande poste dai giornalisti e dalla cittadinanza ai candidati al Consiglio Regionale della Toscana del Movimento 5 Stelle per la Circoscrizione di Grosseto, Luca Giacomelli, Daniela Castiglione e Alfredo Velasco, sulle criticità del lavoro precario e della formazione professionale, nonché su quelle della medicina territoriale che fatica a decollare e ritrovare una dimensione sanitaria adeguata sull'Amiata ed in Maremma, compressa tra liste d’attesa infinite e medici di base e specialisti insufficienti e di difficile reperimento, nonostante le procedure di concorso attivate. In sintesi le principali dichiarazioni dei candidati:

«Siamo consapevoli delle eccellenze agroalimentari del nostro territorio – ha detto Luca Giacomelli – vediamo però arrivare senza freni prodotti di origine extraeuropea, non regolamentati e di minor qualità, che inondano gli scaffali mettendo fuori mercato alimenti invece a chilometro zero che offrono freschezza sulla nostra tavola e garanzie sulla filiera. Sarebbe utile studiare bandi regionali mirati per tutelare i nostri agricoltori che, avendo costi di esercizio maggiori, non hanno la possibilità di fare reddito. La zona meridionale dalla quale provengo è inoltre la dimostrazione di quanto si debba fare per il settore, anche dal punto di vista della messa in sicurezza delle strade e non solo».

«Intendo portare in Regione le tante necessità del nostro territorio – ha poi spiegato Daniela Castiglione – a partire dalle esigenze molteplici del capoluogo e della costa, senza tuttavia trascurare le peculiarità delle aree interne come le Colline e l'Amiata. Sono convinta che sia fondamentale impiegare energie e risorse per ammodernare e completare le infrastrutture viarie e ferroviarie in grado di favorire sia i collegamenti con Firenze che, al contempo, tra tutti i ventotto comuni della nostra provincia. Occorrono energie e risorse per arginare il fenomeno dello spopolamento e creare nuove opportunità per le famiglie e per i giovani. Occorrono energie e risorse da investire nel sociale e nella sanità pubblica, vera garanzia alla cura non solo per gli anziani e per i più fragili, ma per tutte le cittadine ed i cittadini della Maremma e dell'Amiata. Nessuno deve restare solo, nessuno deve rimanere indietro».

«La Maremma è un territorio messo in ginocchio dalle alluvioni ricorrenti – ha infine chiosato Alfredo Velasco – non è di certo una novità per il pubblico ma per noi è una priorità da risolvere, anche perché questi episodi incidono sulle aziende e sul tessuto produttivo che negli anni ha subito un notevole impoverimento. Serve ripartire da una messa in sicurezza degli argini e da strumenti che supportino le imprese e le fabbriche in modo creare opportunità di lavoro che siano stabili ed anche di qualità».