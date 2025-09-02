Meteo come sarà il tempo domenica 7 settembre in Toscana e provincia di Grosseto
Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025 - Voto domiciliare
Modalità per l'esercizio del voto per gli elettori in condizioni di gravissima infermità o in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali
Follonica: Gli elettori in condizioni di gravissima infermità o in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali possono esercitare il diritto di voto a domicilio.
Per usufruire del voto domiciliare il cittadino dovrà fare domanda, con la quale dichiara la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione, all'ufficio elettorale nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra Martedì 2 e Lunedì 22 Settembre 2025.
La domanda, con indirizzo preciso e un recapito telefonico per ogni utile successiva comunicazione, va redatta in carta libera con allegata copia della tessera elettorale e idonea certificazione.
L'impedimento potrà essere dimostrato:
- con certificato medico rilasciato gratuitamente dalle ASL locale della Provincia di Grosseto;
- in alternativa, al fine di evitare di doversi munire dell'apposito certificato medico ad ogni consultazione elettorale, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del Comune l’apposizione sulla propria tessera elettorale dell'annotazione permanente di diritto al voto assistito. Tale annotazione, ottenibile presentando il certificato medico della ASL, consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità (certificazione), ma non esclude il non dover fare domanda in occasione di successive consultazioni elettorali.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Comune di Follonica - Ufficio ELETTORALE
0566 – 59012
0566 - 59271
elettorale@comune.follonica.gr.it