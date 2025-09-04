Attualità Elezioni Regionali 2025 Elezioni Regionali del 12 e 13 ottobre 2025, Servizio di trasporto pubblico per persone con disabilità 4 settembre 2025

Follonica: Per il giorno 12 ottobre sarà disponibile un servizio di trasporto per facilitare il raggiungimento del seggio elettorale di appartenenza delle persone con disabilità L'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Follonica a norma del disposto contenuto nell'art. 19, 1° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha organizzato un servizio di trasporto pubblico locale, volto a facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori con disabilità, per DOMENICA 12 OTTOBRE 2025 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Gli interessati dovranno contattare l'Ufficio Elettorale del Comune ai fini della indispensabile prenotazione del servizio ai seguenti recapiti: 0566 – 59012 ----- 0566 – 59271 - elettorale@comune.follonica.gr.it

