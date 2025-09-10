Politica Elezioni Regionali 2025 Elezioni Regionali del 12 e 13 Ottobre 2025 - apertura straordinaria Ufficio elettorale 10 settembre 2025

Follonica: L’Ufficio Elettorale Comunale di Follonica rimane aperto per il rilascio delle certificazioni per liste e candidature elezioni regionali 12 e 13 ottobre 2025, in via straordinaria, con i seguenti orari: • venerdì 12 settembre 2025 dalle ore 08,00 alle ore 20,00 • sabato 13 settembre 2025 dalle ore 08,00 alle ore 20,00 • domenica 14 settembre 2025 dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

