Elba Legend Run 2025: in arrivo uno degli appuntamenti più suggestivi dell'autunno elbano
Elezioni Regionali del 12 e 13 Ottobre 2025 - apertura straordinaria Ufficio elettorale
Follonica: L’Ufficio Elettorale Comunale di Follonica rimane aperto per il rilascio delle certificazioni per liste e candidature elezioni regionali 12 e 13 ottobre 2025, in via straordinaria, con i seguenti orari:
• venerdì 12 settembre 2025 dalle ore 08,00 alle ore 20,00
• sabato 13 settembre 2025 dalle ore 08,00 alle ore 20,00
• domenica 14 settembre 2025 dalle ore 08,00 alle ore 20,00.