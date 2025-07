Elezioni regionali: a Grosseto i candidati parlano del programma

Proseguono gli incontri con i cittadini e gli iscritti. Presente anche il segretario Marco Stella

Grosseto: Il programma regionale di Forza Italia declinato in base alle esigenze della Maremma. Si è svolto lunedì 30 giugno, nella sede forzista di Grosseto, l’incontro tra i candidati grossetani alle prossime regionali, il segretario regionale Marco Stella, il coordinatore provinciale di Grosseto e senatore, Roberto Berardi, e i tanti iscritti al partito per discutere il programma di Forza Italia. “Siamo un partito contemporaneo – commenta Luca Agresti – che mette al primo posto i bisogni della comunità. L’incontro ha toccato vari aspetti della nostra vita quotidiana, coma la sanità, le energie rinnovabili, le tasse e i trasporti. La nostra proposta mira a un cambiamento significativo, tornando alle dieci Asl, promuovere una tariffa Tari ‘puntuale’, basata sul principio europeo del ‘chi inquina, paga’ e il taglio immediato dell’addizionale dell’Irpef regionale”.

Prosegue, dunque, il confronto dei candidati con la comunità grossetana al fine di implementare e perfezionare il programma. “I temi da affrontare – continua Agresti – sono molteplici. Per questo dovremo essere bravi a raccontare il programma toccando i vari temi, senza scadere negli slogan. I cittadini hanno bisogno di una politica che abbassi le tasse, abolendo per esempio il bollo per i ciclomotori e i motocicli, migliori i trasporti, mettendo in sicurezza l’Aurelia e favorendo la mobilità dolce, e creda in un’energia rinnovabile con impianti che rispettino il paesaggio e la vocazione economica dei territori”