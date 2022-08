Elezioni Politiche del 25 settembre 2022, orari apertura uffici comunali per il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e per gli altri adempimenti relativi alla presentazione delle candidature

Grosseto: Il comune di Grosseto comunica che allo scopo di garantire l'immediato rilascio – entro 24 ore dalla relativa richiesta - delle certificazioni inerenti la presentazione, presso gli uffici centrali circoscrizionali e gli uffici elettorali regionali, delle liste per le Elezioni Politiche, l'Ufficio Elettorale comunale - sito in Via Saffi, n.17, Grosseto - resterà aperto nelle seguenti giornate e con i seguenti orari:

GIOVEDI ' 18 AGOSTO, VENERDI' 19 AGOSTO E SABATO 20 AGOSTO

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00

DOMENICA 21 AGOSTO E LUNEDÌ 22 AGOSTO

con orario continuato dalle ore 8,00 alle ore 20,00