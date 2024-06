Elezioni, M5S Follonica correrà solo per le elezioni europee

Follonica: "Come è noto il M5S a Follonica, correrà solo per le elezioni europee. NON siamo riusciti a riorganizzarci in tempo per proporre una lista per le amministrative, ma abbiamo sviluppato e scritto un programma per la città ed individuato delle priorità che andrebbero portate avanti e come farlo.



Un lavoro che servirà comunque per il futuro, un metro con cui misurare e giudicare l’operato di chi poi amministrerà la città. Continuando nella tradizione della prima Carta di Follonica (2009) abbiamo aggiornato i 10 Punti per la città e ve li proponiamo. Chiediamo a tutti i simpatizzanti del M5S DI ANDARE AD ESERCITARE IL LORO DIRITTO DI VOTO, NON solo per sostenerci alle Europee, ma anche votando alle amministrative chi riterranno più vicino a questi 10 punti e soprattutto più credibile per portali avanti. Perché ci piacerebbe che in consiglio comunale entrasse ALMENO UNA VOCE DISSONANTE dalla melassa delle due coalizioni maggiori, a volte veramente indistinguibili nelle loro proposte, un terzo incomodo che sparigliasse il quieto vivere di chi non pensa se non a parole all’ambiente, al verde, alla transizione ecologica (che significa posti di lavoro), ad una sanità decente, alla pace", termina la nota.