Elezioni. Italia Viva smentisce l’appoggio a Priscilla Schiano a Monte Argentario

Monte Argentario: Italia Viva Grosseto vuole fugare rischi di confusione e forzature. La notizia che Italia Viva appoggi Priscilla Schiano, a Monte Argentario, è priva di fondamento. Noi non siamo con Priscilla Schiano, come si può evincere peraltro anche da quanto ufficializzato dalla stessa candidata riguardo le forze e soggetti politici che la sostengono, tra i quali evidentemente e volutamente da parte nostra, non c’è Italia Viva. Intendiamo fare chiarezza riguardo voci e notizie, date forse con superficialità, per ristabilire quella che è la realtà dei fatti e nell’interesse dei cittadini, che si trovano davanti ad un’informazione che li getta in confusione.



Noi stiamo ragionando sulle diverse situazioni elettorali, compreso Monte Argentario, e, quando avremo preso le nostre decisioni, saremo noi a comunicarle", conclude Donatella Dominici, coordinatrice provinciale di Italia Viva Grosseto.