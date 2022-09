Elezioni: #inParlamento il ciclo di incontri organizzati da Confesecenti Grosseto

Grosseto: Si intitola #inParlamento il ciclo di incontri organizzati da Confesecenti Grosseto in vista delle prossime elezioni politiche. Il presidente provinciale di Confesercenti, Giovanni Caso, dialogherà con i candidati grossetani a Camera e Senato.

Il primo appuntamento è previsto per il 7 settembre, mentre l’ultimo si svolgerà Venerdì 16. Gli incontri avverranno nella sede di Confesercenti provinciale, la mattina, e verranno trasmessi in diretta Facebook, così da garantire la partecipazione dei nostri soci (e non solo) anche a distanza. Lolini, Berardi, Allocca, Simiani, E. Rossi, Petrucci, F. Rossi, Barbieri, Barzanti, Fanciulli, Sorgente, questi i nomi dei candidati fra Camera e Senato che hanno raccolto l’invito dell’associazione di categoria e che per circa un’ora si alterneranno presso la sede di Confesercenti Grosseto.

L'associazione di categoria che rappresenta il mondo del commercio, dei servizi e del turismo, sottoporrà ai futuri rappresentanti della Maremma il documento stilato nei giorni scorsi e già presentato pubblicamente, in cui si toccano i temi del turismo, delle infrastrutture, i problemi del terziario, delle piccole e medie imprese “Parola d'ordine “osare per la Maremma”. C'è necessità di agire sui costi Tari, troppo alti a causa delle caratteristiche del nostro territorio, così vasto. Altro annoso problema è quello dei costi energetici più che raddoppiati, con il rischio chiusura per molte piccole e medie imprese – le parole di commento del Presidente Giovanni Caso - Incentivare, quando possibile, l'autonomia energetica, e agire per abbassare il caro bollette. Servono politiche di sostegno al reddito che incentivino l’impiego lavorativo stagionale.” La Confesecenti Grosseto si è così fatta portavoce delle problematiche del settore in chiave costruttiva e dialogante, per dare il proprio contributo con proposte concrete alla definizione di una serie di iniziative considerate strategiche per la Maremma ed il suo futuro, ponendole all’attenzione dei candidati del territorio perché siano fatte proprie da chi si propone di rappresentare il territorio a livello nazionale.