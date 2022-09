Elezioni. Incontro con i candidati

Grosseto: Sabato scorso a Grosseto si è tenuto un incontro elettorale con i candidati del Terzo Polo nei collegi uninominali di Camera e Senato, Stefano SCARAMELLI e Davide VIVALDI, per parlare degli obiettivi presenti e futuri in un momento molto delicato dell’Italia con ripercussioni inevitabili per il nostro territorio.



«Abbiamo dato vita - si legge nella nota del Coordinamento Provinciale L’Italia è Popolare di Grosseto - ad un confronto molto costruttivo con i candidati, e con i coordinatori provinciali di Italia Viva (Rinaldo Carlicchi) e di Azione (Francesco Grassi) che insieme ai cittadini intervenuti, ha evidenziato la concretezza e la validità delle proposte messe in campo da Renzi e Calenda pronti a partecipare ad un eventuale governo d’intesa nazionale qualora il 26 Settembre nessuna coalizione riuscisse ad ottenere la maggioranza nel nuovo Parlamento.

Noi de L'Italia e Popolare sposiamo in pieno il progetto del Terzo Polo, con l’impegno preso pubblicamente sabato 17 che sarà quello di contribuire, non solo in campagna elettorale, a dare voce a tutti i cittadini, lavorando per costruire l’Italia sul serio!»