Elezioni. Grande risultato per il Movimento 5 stelle: "E' il terzo partito"

Grosseto: I dati ormai sono abbastanza chiari. Con il 15% il Movimento 5 stelle si conferma in grande crescita e si attesta come terza forza politica del Paese. Anche a Grosseto il risultato è oltre le aspettative: sopra il 10%. Molto soddisfatto il candidato uninominale alla Camera Luca Giacomelli: «Il risultato che arriva dalle urne è inequivocabile: siamo largamente la terza forza del Paese. Prima della campagna elettorale nessun esperto avrebbe scommesso 1 euro su questo risultato del Movimento, invece le nostre proposte e la credibilità del presidente Conte sono state premiate. Ci davano tutti per morti, ma siamo sempre vivi». «Un risultato come questo - prosegue Giacomelli - ci rende orgogliosi e ci carica di una grande responsabilità nei confronti dei milioni di cittadini che ci hanno dato fiducia, ma d'altro canto è anche un messaggio forte e chiaro al Paese: le nostre conquiste non si toccano, giù le mani dal Reddito di Cittadinanza, dal superbonus, dal decreto Dignità, dalla legge anticorruzione. Saremo la più dura e intransigente delle opposizioni e faremo il massimo per portare avanti il nostro programma».

