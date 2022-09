Elezioni. Fratoianni (Verdi Sinistra): "Troppi lavoratori in condizione di povertà"

Roma: “Nell'Italia del 2022 ci sono 4 milioni di lavoratori e lavoratrici che sono in condizione di povertà perché sono pagati troppo poco. E ci sono 3,2 milioni di persone che sono in condizioni di estrema precarietà: hanno contratti di lavoro che durano una settimana, o addirittura un giorno. Questo è lavoro?”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra in un video pubblicato sui social.

“Alleanza Verdi e Sinistra ha qualche idea - prosegue il leader di SI - ha qualche proposta, su cui peraltro ci battiamo da tempo. Innanzitutto occorre introdurre un salario minimo legale : per noi sono 10 euro lordi all’ora, sotto 10 euro non è lavoro è sfruttamento.

Poi occorre cancellare il Jobs Act, e cancellare la selva dei contratti precari, per fare del contratto a tempo indeterminato la forma prevalente. Infine ridurre l'orario di lavoro - conclude Fratoianni - a parità di salario. Per incrociare la transizione e la conversione ecologica, per accettare e vincere la sfida della rivoluzione digitale e anche quella dell'automazione che rischia di espellere milioni di persone dal mercato del lavoro. Si può fare”.