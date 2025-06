Elezioni Enasarco: Confesercenti Invita al voto per rafforzare la categoria

Le sedi aperte per assistere gli agenti nella scelta che segna una "partita fondamentale" per la Fondazione.

Firenze: Proseguiranno fino al 16 giugno le elezioni per il rinnovo degli organismi dirigenti della Fondazione Enasarco (ente previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio). La lista "Agenti Cresciamo Uniti", promossa dalla componente agenti, ha presentato il suo programma in un'iniziativa che si è tenuta a Firenze presso l'Auditorium di Italia Comfidi. Per FIARC-Confesercenti (Federazione Italiana Agenti di Commercio) questo passaggio segna una partita fondamentale e invita caldamente al voto tutti gli iscritti all'Enasarco.

All'evento hanno partecipato, per FIARC-Confesercenti, il Coordinatore Nazionale Fabio D'Onofrio e il Vicepresidente Nazionale Antonio Olivieri. Per la sezione di Firenze, erano presenti Massimo Poggesi e Giancarlo Uva, rispettivamente Presidente e Coordinatore FIARC Confesercenti Firenze. Per le Associazioni datoriali, hanno preso parte Nico Gronchi, Vice Presidente Vicario Nazionale Confesercenti, Corrado Luca Bianca, Rappresentante della lista Case Mandanti, e Antonio Buonfiglio, Direttore Generale della Fondazione.

“Allineare la visione delle principali forze economiche e sociali in un percorso comune - afferma il Vicepresidente Vicario di Confesercenti Nico Gronchi - rappresenta un potente messaggio di unità. Cresciamo uniti ha come obiettivo un cambiamento strutturale della Fondazione, in linea con le esigenze degli agenti di commercio, dei consulenti finanziari e delle imprese mandanti e la voglia di rispondere come attore protagonista ai bisogni dell'economia reale di questo Paese“.

Gli agenti di commercio rappresentano una forza economica e professionale importante per il sistema economico e per questo motivo è necessario rafforzare la loro rappresentanza e promuovere un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte. In questi giorni, le principali Associazioni delle case mandanti del commercio e le organizzazioni degli agenti di commercio hanno sottoscritto un nuovo Accordo Economico Collettivo (AEC), frutto di un confronto articolato e responsabile che ha saputo cogliere l’evoluzione profonda del settore dell’intermediazione. Questo accordo rappresenta non solo la fine di una lunga attesa, ma soprattutto l’inizio di una nuova stagione di corresponsabilità tra le parti, capace di rimettere al centro il valore dell’intermediazione e della rappresentanza paritaria.

“In quest’ultimo triennio Enasarco ha fatto un miliardo di euro di utili - aggiunge Antonio Buonfiglio, Direttore Generale Fondazione Enasarco -, 567 milioni solo quest’anno, aumentando di un miliardo di euro il patrimonio della Fondazione, che ormai sfiora i dieci miliardi di euro”.

“Enasarco offre garanzie e sicurezza - dice Antonio Olivieri Vicepresidente nazionale Fiarc Confesercenti -. Nei decenni passati offriva una visione negativa. Abbiamo lavorato nel tempo per cambiare questo quadro e oggi possiamo dimostrare che Enasarco è una struttura affidabile e solida, in grado di offrire servizi, garanzie e sicurezza”.

Enasarco si presenta a questo appuntamento con le carte in regola: Patrimonio totale che supera i 9,5 miliardi di euro, Patrimonio della previdenza di oltre 6,37 miliardi di euro e Saldo previdenziale positivo per oltre 310 milioni di euro. Oltre ai servizi pensionistici per agenti e consulenti, ha ampliato una serie di contributi come ad esempio per maternità, asili nido, infortuni ed eventi catastrofali.

Anche le case mandanti hanno creato una lista di riferimento unica, “Cresciamo Uniti” , il cui programma è stato sottoscritto da Confesercenti, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, CNA, Confapi e Confcooperative.

Per votare, gli iscritti all’Enasarco possono recarsi nelle sedi Confesercenti, o usare il link con il programma della lista “Agenti cresciamo uniti”: https://agentienasarco.cresciamouniti.it/il-programma/