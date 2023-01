Elezioni della Rsu e dei Rls di Acquedotto del Fiora. Filctem primo sindacato

Dazzi: «Filctem ancora primo sindacato a Grosseto e Siena all’interno di Acquedotto del Fiora. 178 voti totali, in aumento sul 2018; 4 delegati su 8 nella Rsu sono della Filctem: 2 sono eletti a Grosseto. Profonda soddisfazione per il risultato e un grazie a chi ha partecipato»



Grosseto: «Il risultato delle elezioni delle Rappresentanze unitarie dei lavoratori (Rsu) all’Acquedotto del Fiora conferma la Filctem Cgil primo sindacato in azienda, sia a Grosseto che a Siena – spiega il segretario di Filctem Grosseto, Fabrizio Dazzi, per le due organizzazioni provinciali - e premia il lavoro svolto dalle delegate e dai delegati, dal comitato degli iscritti e dai componenti della Rsu uscente a tutela e difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori attraverso una puntuale e proficua azione di contrattazione a tutti i livelli».

La Filctem Cgil ha raggiunto il 50% dei voti, ottenendo 4 delegati sindacali su 8 nella composizione della Rsu.

«A tutte e tutti i dipendenti dell’Azienda va un grande ringraziamento, - spiegano Filctem Cgil di Grosseto e Siena - La partecipazione al voto, per la prima volta con piattaforma on-line, è stata superiore all’83%, e non solo ci consegna un risultato storico, ma dimostra ancora una volta che gli strumenti di ‘democrazia diretta’ sono insostituibili, oltreché accettati ed apprezzati, quando si riesce a valorizzare e rendere vincolante la partecipazione di tutti. Per questo continueremo ad illustrare nelle assemblee e a sottoporre al voto di tutti i dipendenti ogni accordo ed ipotesi di intesa frutto della contrattazione aziendale anche in presenza di un’unanime condivisione da parte della Rsu».

«A risultare eletti – aggiunge Dazzi – sono stati Raffaele Alessio e Simone Angeli per Grosseto; Simone Vani e Giacomo Ferri per Siena. Un ringraziamento particolare va a tutti i dieci candidati della nostra lista, perché è stata la somma di ogni singola preferenza che ha prodotto il risultato finale, un ulteriore grazie lo rivolgiamo ai nostri rappresentanti sindacali e a tutta la commissione elettorale che ha egregiamente gestito la fase preparatoria e le elezioni. L’importante risultato della nostra organizzazione e l’alta affluenza al voto sono motivo di grande soddisfazione – conclude Dazi - ma ci investono anche della consapevolezza del nostro ruolo e della fiducia che la maggioranza dei dipendenti ha espresso nei nostri confronti. Riteniamo che il comitato degli iscritti avrà un ruolo ancora più importante di collegamento e di supporto alla contrattazione aziendale e garantiremo che l’impegno della Filctem Cgil nella difesa e tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori sarà sempre massimo».