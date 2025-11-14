Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri di Grosseto

Grosseto: L'Assemblea Generale degli Iscritti ha votato per l'elezione e il rinnovo del Consiglio Direttivo del Collegio Provinciale dei Geometri di Grosseto.
Il nuovo CD si è insediato nei giorni scorsi. Questi i Geometri eletti per il quadriennio 2025/29: FE’ Luca, SGARBI Patrizio, BENIGNI Cristina, FUCILE David, FARMESCHI Marco, MARASCO Andrea, TOTARELLI Maria Maddalena.
Presidente è stato nominato il Geom. Patrizio SGARBI, Vice Presidente il Geom. Luca Fé, Segretario il Geom. Cristina BENIGNI, Tesoriereil Geom. Fucile David.