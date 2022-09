Elezioni. Alleanza Verdi Sinistra, le proposte di Telio Barbieri sulla scuola

Grosseto: «La scuola, ne dovremmo essere tutti consapevoli, rappresenta il più grande investimento che possiamo fare per il futuro del nostro paese. Dopo anni di immobilismo ed anzi di arretramento rispetto alle politiche scolastiche, ormai piegate esclusivamente a rispondere ad immediate logiche di mercato, è ora di fare uno scatto in avanti verso un vero progresso del nostro sistema scolastico. Un progresso qualitativo che coinvolga tutti e non lasci nessuno indietro». Questo è l’intervento di Telio Barbieri, candidato alla camera nel collegio plurinominale, illustrando le proposte di Sinistra Italiana Europa Verde che riguardano per questo più aspetti.

Sull'organizzazione della scuola dice «stop alle classi "pollaio" con un introduzione di un numero massimo di bambini pari a 15 alunni , estensione del tempo e dell'obbligo scolastico. L'accesso all'educazione ed alla formazione: gratuità dell'istruzione, dall'asilo nido all'università, e dei servizi collegati come mensa e trasporti.



In particolare sull’università - va avanti Barbieri - dovrebbero essere destinati più fondi e andrebbe previsto l’eliminazione del numero chiuso in particolare per la facoltà di medicina.

Stabilizzazione del personale docente precario e nuovi metodi di valutazione.

Adeguamento degli stipendi per gli insegnanti a livello dei colleghi europei.

C'è infine un grande investimento da fare che riguarda i luoghi della formazione scolastica ovvero le scuole. Intervenire strutturalmente sugli edifici in termini di, sicurezza, ammodernamento tecnologico e risparmio energetico rappresenta un impegno non più rinviabile che tra l'altro riguarderebbe molti edifici del nostro territorio che come possiamo vedere quotidianamente sono fermi ormai a 30/40 anni fa».