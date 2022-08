Elezioni, Alleanza Verdi Sinistra: Con Ilaria Cucchi tutti i progressisti

Firenze: “Ilaria Cucchi rappresenterà il nostro territorio con serietà e competenza, coniugando la lotta per i diritti alla difesa degli stimoli e delle istanze provenienti dal territorio di cui sarà voce nel prossimo Parlamento. Si capisce bene come questo crei imbarazzo a qualche candidato di Italia Viva, forza politica che dei territori si ricorda soprattutto quando c’è da chiedere il voto".



Così Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino ed esponente di Sinistra Italiana, replica alle dichiarazioni della candidata di Italia Viva Stefania Saccardi apparse oggi sulla stampa a proposito della candidatura di Ilaria Cucchi. (Il Tirreno: “ho rispetto per Cucchi, ma non conosce i nostri problemi, è una paracadutata senza legami con il territorio, sostiene un’idea politica non in linea con la maggioranza che guida la regione”)

"Su Ilaria Cucchi - prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra - l’apprezzamento delle forze che compongono la maggioranza in Regione è condiviso da tutti meno che da Italia Viva che ha da tempo scelto di diventare la ridotta di Forza Italia, il salvagente per la destra berlusconiana a caccia di poltrone.”

“Sono certo che Firenze, Sesto e tutto il nostro territorio sapranno ancora una volta scegliere bene da che parte stare, se con chi fa gli interessi di pochi o con chi, attraverso il proprio impegno e la propria testimonianza, - conclude Falchi - si mette in gioco per i diritti di tutti”.