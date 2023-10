Elezioni 2024: Massa in Comune una lista civica per l’alternativa

Massa Marittima: È ormai certa la nascita di un raggruppamento civico che lavorerà in continuità con la lista civica Massa Comune e che correrà alle prossime amministrative per costruire un’alternativa a Massa Marittima.



L’annuncio ufficiale sarà dato entro la fine del mese corrente certo per il momento è il nome “Massa in Comune” che ricalca appunto la passata esperienza protagonista, nelle precedenti elezioni, e correrà alle prossime amministrative offrendo una scelta ai governi decennali che si sono susseguiti nella Città del Balestro.

Tutto questo avverrà nella consapevolezza che anche storie politiche diverse, pur mantenendo la propria autonomia, vogliono rimettere al centro del dibattito l’interesse locale su temi condivisi che riguardano i vari settori della società civile e toccano i cittadini. Al di là della costruzione del logo vi è un impegno che vuole rimettere al centro i problemi della città aprendo alla partecipazione di tutti i settori, gli attori, le associazioni, i singoli cittadini che intendono costruire e portare avanti un progetto di sviluppo.

Uno dei punti sui quali si registrano molte convergenze è quello della sanità con il presidio ospedaliero ed il territorio che rivestono un ruolo di grande priorità e fanno da traino allo sviluppo economico e la tenuta demografica della città e del comprensorio ed in questo il primo appoggio è quello del Tavolo della Salute che dal 2020 ha svolto con grande attenzione un ruolo importante per far emergere le criticità del servizio sanitario. Non da meno sono settori come quelli delle attività produttive con un sostegno concreto alle piccole e medie imprese presenti, connesso a questo il problema della viabilità, si passa poi ai trasporti che hanno visto il taglio della linea urbana, la tutela del patrimonio, lo sviluppo economico, l’arredo urbano e le manutenzioni in tutto il territorio comunale e nelle frazioni che necessitano di un vero rilancio.

Nei mesi che intercorrono alla data delle elezioni “Massa in Comune” si propone il recupero di un rapporto diretto con i cittadini con una campagna di ascolto che non si dovrà fermare al solo interesse di fare cassa di consensi elettorali nel momento delle elezioni ma dovrà rappresentare una nuova metodologia di lavoro costante per tutto il mandato amministrativo, con progetti costruiti con un confronto dal basso e non calati dall’alto e non subiti, quasi come imposizione, per necessità che spesso non hanno riferimenti ai bisogni dei cittadini e del territorio.

Prossime tappe, oltre alla realizzazione di un logo, sono quindi gli incontri di ascolto per coinvolgere la popolazione, le associazioni e tutti quanti vorranno portare un contributo costruttivo e attivo per rilanciare la città, le frazioni e il territorio. Saranno quindi programmati ulteriori incontri a tema e raccolte osservazioni, critiche, istanze per costruire insieme il futuro della città ed è per questo “Massa in Comune” sarà aperta a tutti quanti vogliono e possono dare il loro contributo in idee, esperienza e voglia di cambiamento.