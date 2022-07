Alessandro Fabbrini nominato vicepresidente in rappresentanza delle aziende di servizio pubblico locale della Toscana del sud. Approvata all’unanimità la proposta del presidente Nicola Perini. Stefano Taddia (presidente di ASA SpA) nominato vicepresidente vicario

Firenze: Eletto il nuovo Consiglio Direttivo di Confservizi Cispel Toscana, l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico locale con oltre 160 aziende associate, 4 miliardi di euro di fatturato annuo, 21.000 dipendenti e 650 milioni di investimenti all’anno.

Il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini, ha assunto la carica di vicepresidente dell’associazione in rappresentanza di tutte le aziende di servizio pubblico locale che operano nella Toscana del sud. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – commenta Fabbrini – e ringrazio il presidente Perini e tutti gli associati che hanno espresso fiducia nei miei confronti. I prossimi anni saranno cruciali per il futuro dei servizi pubblici, soprattutto in un momento di passaggio e grandi trasformazioni come questo. Penso in primis a tutti i progetti e le attività legate alla transizione ecologica che interesseranno tutti i settori in cui le imprese dell’associazione operano. Cercherò di rappresentare al meglio tutte le aziende della Toscana del sud, portando nei tavoli di confronto con il Governo nazionale e la Regione Toscana le istanze e le proposte che mi saranno presentate”.

L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per i prossimi quattro anni, è avvenuta nel corso della XVI° Assemblea dell’Associazione, tenutasi a Firenze martedì 12 luglio. Il nuovo Direttivo di Confservizi Cispel Toscana è così composto: Stefano Taddia (ASA Spa, Vicepresidente vicario), Alessandro Fabbrini (Sei Toscana, Vicepresidente), Marco Baldassarri (Publiservizi), Massimiliano Fornari (Asmiu Massa), Daniele Fortini (Retiambiente), Federico Lovadina (Toscana Energia), Andrea Porcaro D’Ambrosio (Farmacie Comunali di Pisa), Roberto Renai (Acquedotto del Fiora), Lorenzo Roggi (Arezzo Casa), Giuseppe Sardu (Acque), Alessia Scappini (Revet).

Il Collegio dei Revisori dei Conti risulta invece così composto: presidente Alessandro Nacci, membri effettivi Antonella Sacchetti ed Enrico Terzani, membro supplente Alberto Cristofani.