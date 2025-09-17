Elena Rustici (FI): "Se il Sindaco Tenci si candida a sostegno di Giani si apre un problema politico di compatibilità"

Castell'Azzara: «Se il Sindaco Tenci si candida a fianco del PD e 5 stelle per sostenere Giani evidentemente si apre un problema politico di compatibilità». E' quanto dichiara Elena Rustici, consigliere comunale di Forza Italia a Castell’Azzara.

«Dopo essersi candidato Sindaco in una lista civica sostenuta dal centro destra - continua Rustici - in contrapposizione al PD, apprendo dalla stampa oggi che sarà un candidato di bandiera nella lista Giani per le regionali. Finisce qui dunque la mia permanenza nella maggioranza politica che ha permesso a questa lista di vincere le amministrative poiché né io né il mio partito, Forza Italia, intendiamo sostenere candidati pseudo PD. Scriverò subito al Segretario comunale e costituirò un gruppo consiliare autonomo di Centro destra fuori dall’attuale maggioranza.

Sarà interessante sapere cosa farà Fratelli d’Italia che esprime il vice sindaco difronte a questa notizia: sarà ancora disposto a sostenere questa Amministrazione comunale perché ha un ruolo diretto nella giunta, o farà una scelta netta come la nostra? Spesso ho assistito a "contrapposizioni" anche da parte di esponenti locali di Fratelli d’Italia, che poi comunque sostenevano questa giunta.

Infatti avevo già espresso molte perplessità su scelte vicino alla sinistra da parte di Tenci e dell’Amministrazione nel recente passato, ma mai avremmo pensato che si fossero schierati apertamente con un governo regionale fallimentare come questo».