Efficientamento energetico impianti pubblica illuminazione: Comune aderisce a Consip

Roccastrada: Con una recente deliberazione di Giunta, il Comune di Roccastrada ha deciso di aderire alla convenzione Consip per l’affidamento del servizio luce con lo scopo di perseguire l’obiettivo dell’efficientamento energetico e funzionale di tutti gli impianti di pubblica illuminazione del territorio. Il contratto pluriennale, della durata di 9 anni, prevede il finanziamento, la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, di riqualificazione tecnologica e la gestione per tutto il periodo, da parte del partner individuato.



Sono oltre 1.900 i punti luce gestiti sul territorio comunale di cui la quasi totalità ancora con lampade a vapori di mercurio, a vapori di sodio o vapori alogeni, per cui superati dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista del rispetto delle normative sulla sicurezza e sull’inquinamento luminoso. La scelta di aderire alla convenzione Consip è motivata dalla volontà di rimodernare ed adeguare gli impianti dal punto di vista normativo, ed al tempo stesso conseguire il raggiungimento di obiettivi ambientali strategici quali la riduzione dei consumi, la riduzione dei costi di manutenzione, l’abbattimento dell’inquinamento luminoso nel rispetto dell’ambiente.

L’investimento dell’Amministrazione Comunale, preventivato in circa € 240.000 annui, per i prossimi 9 anni, garantirà l’acquisto dell’energia elettrica, l’esercizio e la manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, gli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico e la manutenzione straordinaria. A fronte di tale spesa, il Comune si vedrà riconoscere la garanzia di investimenti da parte del soggetto gestore per adeguamenti normativi, tecnologici, di riqualificazione energetica ed interventi straordinari.

“Un progetto frutto di un grande studio e di un accordo, quello tra Comune ed Hera Luce per la gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica - queste le parole del Sindaco Francesco Limatola - che si concretizzerà con la presa in carico gli impianti a far data dal prossimo 1 settembre e per i successivi 9 anni. Nella fase iniziale, avverrà la maggior parte degli investimenti, tra i quali la sostituzione di circa 1900 punti luce con nuovi apparecchi a led e l’installazione di sistemi di telecontrollo che porteranno a un risparmio energetico notevole. Complessivamente un restyling di tutto il sistema di illuminazione pubblica che coinvolgerà tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alla illuminazione dei centri storici e delle rocche”.