Efficientamento energetico al palazzo comunale e alla scuola di Sassofortino

Presi due ingenti finanziamenti per oltre 400 mila euro

Roccastrada: due importanti finanziamenti per altrettanti interventi di riqualificazione ed efficientamento di immobili comunali, sono quelli conseguiti recentemente e provenienti dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e relativi ad un avviso per la sostenibilità e l’efficienza energetica che eroga specifici contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico per immobili comunali.

Il primo dei due interventi, praticamente finanziato per intero e cioè per una somma di oltre 146 mila euro a fronte di una spesa complessiva di 150 mila euro è relativo al palazzo municipale per il quale sarà eseguito un “relamping” ovvero l'operazione di sostituzione di lampade tradizionali (come quelle a incandescenza, alogene o fluorescenti) con lampade a LED, più efficienti e a basso consumo. Si tratta di un intervento che mira a ridurre i consumi e migliorare la qualità dell'illuminazione.

L’altro intervento finanziato interessa la scuola elementare di Sassofortino per il quale è previsto oltre allo stesso intervento di “relamping”, anche la sostituzione degli infissi anche in questo caso in funzione di una forte riduzione dei consumi. In questo caso la cifra finanziata è pari a circa 256 mila euro, a fronte di una spesa complessiva di 256 mila euro.

“Prosegue la politica dell’Amministrazione Comunale relativamente agli interventi di riqualificazione e efficientamento energetico negli edifici – sono queste le parole del sindaco Francesco Limatola -, uno dei principali obiettivi del programma di governo, con lo scopo di ridurre i consumi energetici, ma anche con quello di migliorare complessivamente la qualità dell’illuminazione, così come stiamo facendo con le operazioni di sostituzione di tutti i corpi illuminanti della illuminazione pubblica, intervento in corso e che si concluderà a breve. In questo caso oltre alla riduzione dei costi ed al miglioramento della qualità dell’illuminazione, l’intervento mira anche a combattere l’inquinamento luminoso anche se fortunatamente nelle realtà come la nostra, è decisamente marginale”.