Effetto Venezia, la formazione grossetana “Donne di Toscana in Canto: Storie di Melodie Popolari a Livorno

Grosseto: Un pezzo di maremma ad Effetto Venezia a Livorno, una delle manifestazioni di maggiore richiamo del panorama estivo toscano. Si tratta della formazione grossetana “Donne di Toscana in Canto: Storie di Melodie Popolari” che sarà presente domani (domenica 3 agosto) a partire dalle ore 22 in piazza dei Domenicani. Il progetto partorito da Francesca Magdalena Giorgi e Silvia Bertini, è stato selezionato dalla direttrice artistica Grazia De Michele e vede per protagonisti, oltre alla stessa Francesca Magdalena come cantante soprano, Ciro Sbulli nel ruolo di voce narrante e canto, Marco Vergari con le nacchere maremmane e voce, Jason Crimpton fisarmonica, Edoardo Bianchi al basso e Sergio Simonelli alla chitarra.

Il progetto vuole esaltare le donne toscane che sono state per secoli le vere depositarie della memoria collettiva. Attraverso canti di lavoro, ninne nanne, rispetti, stornelli e lamentazioni, hanno raccontato ciò che spesso non veniva scritto: la vita quotidiana, le fatiche nei campi, i legami familiari, le ingiustizie, gli amori e i dolori.

“Il concerto - racconta Francesca Magdalena Giorgi - vuole essere un omaggio sentito a loro e al ruolo essenziale che hanno avuto nella trasmissione della cultura popolare.

La musica popolare, spesso relegata a un ambito “minore”, è invece lo specchio più autentico di un popolo: viva, cruda, poetica. “Donne di Toscana in Canto” intende riscoprire e valorizzare queste voci, suddividendo lo spettacolo per temi, con la donna sempre al centro della narrazione.”



