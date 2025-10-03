Educatori professionali, Improta: "Il nuovo codice è una bussola preziosa"

Grosseto: “A nome degli Enti del Terzo Settore che rappresento e come donna impegnata, sia come genitore nella cura di mio figlio ormai adulto, sia nel supporto a tutte le persone con disabilità e fragilità sociale, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento per il prezioso lavoro svolto nella stesura del codice deontologico dell’educatore professionale”. Lo ha detto Elena Improta presidente di “Oltre lo sguardo” e della Fondazione “La Casa di Mario”, commentando il lancio del nuovo Codice Deontologico da parte della Commissione di Albo Nazionale degli Educatori Professionali presso la FNO TSRM-PSTRP (Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), presentato a Roma il 2 ottobre, in occasione della Giornata Internazionale dell'Educatore Professionale.

Il documento è il risultato di un lungo processo che ha coinvolto attivamente professionisti e società civile, fondandosi sul principio etico della responsabilità verso l'altro. Il nuovo Codice è molto più di un manuale di norme; è un'impalcatura etica che guida la professione in contesti sempre più complessi, dove l'Educatore Professionale agisce come "artigiano di legami" e promotore di autonomia.

“Questo documento – ha affermato Improta - rappresenta una bussola preziosa, una pietra miliare fondamentale per stabilire le regole di comportamento che ogni professionista deve rispettare. Le persone con fragilità, e le loro famiglie, hanno bisogno di professionisti capaci di non erigere muri, ma di costruire ponti di alleanza, ascolto, rispetto e affettività autentica. È vitale che il nostro approccio alla loro cura e sostegno sia improntato a una visione di vita adulta, che garantisca l’esigibilità dei servizi e tuteli il loro percorso quotidiano. Il benessere di queste persone, e la qualità della vita che aspiriamo a garantire, - ha concluso rivolgendosi agli educatori professionali - è una responsabilità che affidiamo a voi, che rappresentate la nostra voce, le nostre gambe e le nostre mani”.



