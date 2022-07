Educamp Coni con l’Asd Fossombroni: già toccata quota 30 iscritti

L’evento è in programma dal 21 al 26 agosto e piace anche alle ragazze



Grosseto: Prosegue spedita la marcia del calcio vacanze, una tradizione che si rinnova dopo le esperienze a cavallo degli tra gli anni 80’ e 90’. Un format che piace ai più giovani e che in questa rinnovata edizione promette tanto divertimento, grazie anche all’appoggio del Coni che ha riconosciuto l’iniziativa come Educamp, il progetto nazionale che propone nel periodo estivo programmi di attività motoria e sportiva polivalente dedicata ai giovani. L’evento è in programma dal 21 al 26 agosto a Sorano e riguarderà i ragazzi nati dal 2009 al 2015.

Sono già 30 gli iscritti all’evento, tra di loro anche un buon numero di ragazze, a dimostrazione che il movimento del calcio femminile è sempre più reattivo e partecipato. L’iniziativa, messa in moto dal sindaco di Sorano Pierandrea Vanni e dal gruppo sportivo Sorano, ha trovato nel Fossombroni la spalla ideale per mettere a sistema l’evento, grazie anche all’appoggio della dirigente scolastica Francesca Dini. Le colonne dell’organizzazione saranno Amedeo Gabbrielli, Stefano Rosini, Giovanni Castelli, Antonio Carlotta, docenti dell’istituto Fossombroni e tesserati dell’omonima associazione sportiva dilettantistica. Dal calcio vacanze all’Educamp quindi, con una interessante evoluzione che arricchirà l’esperienza. Oltre al calcio, infatti, sono previste tante iniziative che sposteranno l’attenzione su altre discipline sportive come touch tennis, baseball, pallamano, trekking. Il tutto senza dimenticare l’aspetto culturale dell’evento, con escursioni guidate alle terme di Sorano, i percorsi degli Etruschi e attività specifiche come la fotografia. A completare il quadro è garantita la presenza dei tecnici dell’Aiac (associazione italiana allenatori calcio) che sono anche i selezionatori delle rappresentative giovanili grossetane.

Per gli iscritti ci sarà la possibilità di scegliere tra diverse proposte legate all’attività sportiva e al soggiorno, se effettuato con pernotto o con solo pranzo. Per informazioni su iscrizioni e costi è possibile contattare il numero di telefono 3290774527.