“EDU-action” e "PROspettive" - Workshop di Danza Contemporanea

Al via a Follonica i programmi “EDU-action” e "PROspettive" con il primo Workshop di Danza Contemporanea

Follonica: Prende il via a Follonica il programma “EDU-action” Processi conoscitivi di danza contemporanea, ideato da Daniela Borghini e curato dall’associazione Performare in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Follonica.

Il primo appuntamento di questa serie sarà un Workshop di Danza Contemporanea tenuto dai Maestri Daniela Borghini e Davide Iacobone. L'evento è rivolto a ballerini giovani e adulti e si svolgerà al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.

Il workshop si terrà negli spazi dedicati ad arte e cultura all'interno del complesso dell'ex Ilva:

* Sabato 18 ottobre: dalle ore 15:00 alle ore 19:30

* Domenica 19 ottobre: dalle ore 9:30 alle ore 13:30

Il progetto ha l’intento di portare l’avanguardia internazionale della danza contemporanea nel nostro territorio e la volontà di creare una rete di connessioni artistiche e scambi con realtà di eccellenza, che possano sfociare in nuove opportunità formative, performative e professionali per i danzatori.

Matteo Buoncristiani, sindaco di Follonica, ha commentato: "Siamo orgogliosi di ospitare un programma di alto livello come 'EDU-action' e 'PROspettive' negli spazi simbolo della nostra cultura, come la Fonderia Leopolda e la Fonderia 1. Questa iniziativa non solo rafforza il ruolo di Follonica come polo attrattivo, ma si configura come un richiamo a livello nazionale, con il potenziale per diventare un appuntamento di rilievo e ricorrente per la nostra città. Offriamo così occasioni di formazione e crescita di eccellenza internazionale."

Stefania Turini, assessore, ha aggiunto: "Il progetto rispecchia la nostra visione di un'offerta culturale dinamica e di qualità. La collaborazione con l'associazione Performare e con la Direttrice artistica Daniela Borghini, artista follonichese con grande esperienza internazionale, è fondamentale per tessere una rete di scambi che possa davvero aprire nuove porte professionali e formative per i danzatori del territorio. Investire in 'EDU-action' e 'PROspettive' significa investire nel futuro artistico della nostra città."

Per informazioni sui costi e iscrizioni: È possibile contattare l'organizzazione all'indirizzo email: danielaborghini.performare@gmail.com. Sono previsti pacchetti e sconti per i residenti.



