Edoardo Marzierli nuovo calciatore del Grosseto

Grosseto: La mitraglia è sbarcata a Grosseto.



U.S. Grosseto 1912 informa di aver raggiunto l’intesa con l’attaccante classe 1993 Edoardo Marzierli, che vestirà biancorosso con l’avvento della nuova stagione sportiva.

Marzierli è stato la bocca da fuoco del San Donato Tavarnelle, società con la quale ha ottenuto nel campionato 2021-2022 la promozione in Serie C, mettendo a segno ben 21 reti in 34 incontri ufficiali sotto la guida del mago di Certaldo Paolo Indiani.

Più che positiva a livello individuale la sua prima esperienza con i gialloblù nei professionisti, annata conclusa con un bottino di 6 goal nel competitivo girone B della Lega Pro.

La punta centrale specializzata nel gioco areo e con la rete nel sangue ha sfondato il muro della doppia cifra anche in maglia Grassina. In Serie D Marzierli ha militato inoltre nell’Aglianese.

Un bagaglio che lo rende una garanzia per la categoria.

La Società U.S. Grosseto 1912, nell’accogliere con soddisfazione la punta fiorentina, formula i più sinceri auguri di buon lavoro ad Edoardo Marzierli.

(foto Us Grosseto 1912 - Noemy Lettieri)