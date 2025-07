Edoardo Leo a Follonica con “Ti racconto una storia – Summer Edition”

Sabato 19 luglio al Teatro Le Ferriere il terzo appuntamento del Follonica Summer Nights: parole, musica e ironia in uno spettacolo intenso e coinvolgente tra letture, aneddoti e riflessioni

Follonica: Si terrà sabato prossimo, 19 luglio al Teatro all’aperto Le Ferriere a Follonica (GR) il terzo attesissimo appuntamento dell’edizione 2025 del Follonica Summer Nights che, organizzato da LEG Live Emotion Group, per volontà del Comune e di LEG, si sviluppa nell’arco di piu’ mesi, non concentrando gli spettacoli solo ad agosto.

In calendario, oltre agli spettacoli nella consolidata location del Parco Centrale, e’ presente anche un'offerta artistica legata al teatro che ha come location il Teatro Le Ferriere , location che ha già accolto i primi due appuntamenti del Festival, quello con Marco Bocci e quello con Anna Foglietta.

Grande attesa per l’appuntamento con Edoardo Leo, che sabato porterà in scena la sua arte nell’ambito del Follonica Summer Nights, con il suo spettacolo ‘Ti racconto una storia - summer edition’.

I biglietti sono in vendita su Ticketone.

"Ti racconto una storia”

letture semiserie e tragicomiche con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir

regia di Edoardo Leo

Un reading-spettacolo che raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che l’attore e regista Edoardo Leo ha raccolto dall'inizio della sua carriera ad oggi. Venti anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente, che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione.

È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane.

In scena, non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco), ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.