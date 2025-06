Editoria: il magazine Enjoy Elba compie otto anni

Il nuovo numero della rivista per il 2025 presentato a palazzo del Pegaso. La pubblicazione racconta le Isole dell’Arcipelago Toscano in 103 articoli e 224 pagine

Elba: La rivista Enjoy Elba & the Tuscan Archipelago Magazine arrivata all’ottava edizione è stata presentata giovedì 12 giugno a palazzo del Pegaso. La pubblicazione con rubriche dedicate a cultura, ambiente, ospitalità, produzioni locali, terra, lifestyle, mare e nautica è una vera e propria vetrina che presenta le Isole dell’Arcipelago toscano nelle loro infinite sfaccettature, grazie a contenuti e immagini che arricchiscono una narrazione declinata in 103 articoli per complessive 224 pagine.

“Questa rivista è un modo di raccontare l’Isola d’Elba e l’Arcipelago Toscano - spiega il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - delle vere e proprie perle della nostra Regione. Lo fa partendo dalle tradizioni e dall’identità, attraverso immagini e storie che segnano una comunità che ha una grande capacità di attrarre turisti da tutto il mondo, frutto dell’operosità di tante donne e di tanti uomini che vivono questa splendida terra. Ci sono anche le storie di aziende che ce l’hanno fatta e di tante persone che con fatica e sofferenza riescono a raccontarla con tutta la sua bellezza”.

“È una grande onore fare in Consiglio regionale la presentazione di questa rivista - racconta il vicepresidente dell’Assemblea legislativa Marco Landi - che ha un contenuto ampio e importante che va a ricercare storia, cultura e tradizioni delle Isole dell’Arcipelago Toscano. Siamo arrivati all’ottava edizione e oramai la pubblicazione è diventata una collana da collezionare nelle librerie delle nostre case. Da parte mia invito tutti a leggere questa rivista e ringrazio chi la cura, l’editore Federico Massimo Ceschin e la direttrice Patrizia Lupi. L’Elba è la mia isola, ci sono nato e cresciuto, e posso solo dire di essere stato molto fortunato”.

“L’Elba e le isole toscane – afferma la direttrice della rivista Patrizia Lupi – sono uno scrigno di saperi e di bellezza. Meritano di essere conosciute non solo per il mare: c’è un universo umano, ambientale e culturale da scoprire. Sulle nostre pagine desideriamo valorizzare l’identità delle comunità locali, partendo dalle buone pratiche e dal saper fare. Esiste un patrimonio che rappresenta la vera anima della proposta turistica di qualità, in ogni stagione: raccontarlo significa condividerlo con gli ospiti dell’Isola perché insieme agli abitanti se ne prendano cura e lo rispettino. Un’affluenza turistica esclusivamente estiva modifica l’ecosistema urbano e naturale dei luoghi, trasforma il tessuto sociale, economico e culturale, rischia di danneggiare l’ambiente e il paesaggio. Finisce per svilire le caratteristiche identitarie delle isole, per soffocarne la genuinità ed unicità attraverso un processo di omologazione che contrasta con le nostre proposte più intime e autentiche in ogni mese dell’anno”.

Sonia Pallai è la responsabile per il turismo di Anci Toscana: “Abbiamo scelto l’Isola d’Elba per aprire a fine ottobre del 2024 la seconda edizione del nostro AmbiTour. Li abbiamo deciso di iniziare il nostro viaggio alla scoperta delle comunità di ambito turistico e in quell’occasione si è rafforzata la stima professionale, ma anche l’amicizia con sindaci e amministratori toscani che ora portiamo in giro tappa dopo tappa”.

È intervenuto alla conferenza stampa anche Giuseppe Tanelli, docente di geologia all’Università di Firenze e primo presidente del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano: “Da otto anni questa pubblicazione valorizza in modo molto intelligente e poetico quelle che sono le bellezze e anche le brutture dell’Elba, perché ci sono anche quelle. Una pubblicazione attesa ogni anno perché è fatta di meravigliose fotografie e scritti molto interessanti”.

All’ottavo anno di vita, la redazione si è avvalsa in questa edizione della collaborazione di 43 esperti, autori, giornalisti, professionisti e di 57 fotografi che si sono spinti alla ricerca di angolature inconsuete, per mostrare gli aspetti meno scontati e più affascinanti, sia dell’Isola d’Elba che delle altre sei ‘Perle del Tirreno’. Sono numerosissime le personalità, artisti e viaggiatori, che hanno frequentato l’Arcipelago e qui hanno trovato ispirazione lasciando ricordi, immagini ed emozioni da condividere con i lettori della rivista e con i visitatori.

Tra le novità dell’edizione 2025, l’aggiunta della terza lingua, il tedesco (oltre italiano e inglese), l’inaugurazione di una rubrica dedicata al mare e alla blu economy, nonché uno spazio ancora più ampio riservato alle attività degli Enti del Terzo Settore ed ai volontari che operano tutto l’anno con spirito di servizio e gratuità.