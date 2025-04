Edison Next per il terzo anno con la Federazione Italiana Vela

Milano: Edison Next, società del Gruppo Edison che accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, e la Federazione Italiana Vela (FIV) rinnovano per il terzo anno consecutivo la loro partnership finalizzata al sostegno della cultura della vela e della sostenibilità ambientale e allo sviluppo di iniziative a favore della transizione energetica per promuovere attività sportive e sociali sempre più sostenibili e in armonia con l’ecosistema.

La collaborazione conferma Edison Next come partner privilegiato della FIV, riconoscendogli, anche quest’anno, il ruolo di Main Sponsor FIV e di Title Sponsor di eventi chiave come il Campionato Assoluto Vela d'Altura, previsto il prossimo giugno a Capo d’Orlando (Messina), e il Campionato Italiano Classi Olimpiche (CICO), in programma a Palermo tra fine ottobre e primi di novembre 2025. La collaborazione rafforza il legame tra la Squadra Nazionale Assoluta e Edison Next, unica società energetica sponsor della FIV.

“Ci fa molto piacere confermare anche quest’anno il nostro sostegno alla famiglia della FIV, una Federazione con quasi 100 anni di storia e successi fondamentale per tenere viva la cultura del mare e della vela” – dichiara Giovanni Brianza, CEO di Edison Next. “A questa collaborazione nata dalla condivisione di valori chiave come innovazione, spirito di squadra e sostenibilità, si aggiunge quest’anno un tassello importante: promuoveremo in modo sinergico l’innovativo modello di scuola sviluppato da Edison Next, facendo leva sull’esperienza e le progettualità che la FIV ha maturato in ambito scolastico”.

Francesco Ettorre: "Siamo felici di proseguire questo cammino con Edison Next, che ci accompagna da tre anni con una visione chiara e condivisa. La sostenibilità è ormai parte integrante della nostra strategia e questa collaborazione ci consente di portare avanti progetti concreti che uniscono sport, territorio e attenzione per l’ambiente. In più, la connessione con il mondo della scuola apre scenari interessanti, in cui la vela può diventare uno strumento educativo ancora più efficace, anche grazie alla valorizzazione degli spazi scolastici come luoghi vivi e aperti alla comunità."

Questa rinnovata partnership, oltre a permettere a Edison Next di continuare a contribuire attivamente alla promozione della vela, consentirà di attivare momenti di dialogo costruttivo con i soci della Federazione e con la rete dei suoi stakeholders sui territori per approfondire tematiche relative alla decarbonizzazione e all’ottimizzazione energetica e promuovere sinergie su tutto il territorio nazionale. Per la FIV sarà anche l’occasione per valutare l’opportunità di interventi di efficientamento energetico e decarbonizzazione per i suoi circoli.

La partnership avrà anche l’obiettivo di promuovere in modo congiunto il nuovo modello di scuola portato avanti da Edison Next che, partendo dalla riqualificazione energetica degli edifici scolastici, punta a trasformare questi luoghi, attualmente poco sfruttati, in centri innovativi, sicuri e polifunzionali, aperti anche alla comunità e in grado di rispondere alle nuove necessità delle famiglie di oggi, preservando la coerenza con il sistema didattico attuale e la piena proprietà da parte dei Comuni.

La partnership permetterà infatti di creare sinergie facendo leva sulle esperienze che la FIV ha maturato nell’ambito del mondo scolastico, grazie alle numerose progettualità già in essere.

L'unione tra Edison Next e la Federazione Italiana Vela continua a rappresentare un modello di eccellenza nell'integrazione tra sport e sostenibilità ambientale, ma anche sociale, promuovendo iniziative concrete che guardano al futuro.