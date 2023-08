Edilizia scolastica, 5 milioni euro, per riqualificazione aree Cittadella studente

La Provincia ha pubblicato i bandi per affidare la progettazione esecutiva e i lavori.



Il Presidente Limatola: “Non abbiamo ricevuto dal Ministero l’anticipazione di risorse prevista dal bando e procediamo con risorse della Provincia per rispettare i tempi”.

Grosseto: Edilizia scolastica, due interventi da 5milioni di euro di lavori stanno per partire: la Provincia di Grosseto ha pubblicato i bandi integrati per affidare la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione di due importanti aree sportive all’aperto, a servizio degli istituti scolastici, rispettivamente alla Cittadella dello Studente di Grosseto e a Follonica, in via Morandi, per gli impianti a servizio del Liceo Scientifico e dell’Istituto Commerciale.





Gli interventi rientrano nel finanziamento di oltre 7milioni di euro assegnato alla Provincia di Grosseto con la partecipazione ai bandi del PNRR. Oltre ai 5 milioni di euro di progettazione esecutiva e lavori, la restante parte del finanziamento sarà impiegata per le voci accessorie, compreso l’acquisto di forniture.

“Con questi due corposi investimenti, andremo a migliorare la qualità, la sicurezza, l’aspetto estetico e funzionale degli impianti sportivi all’aperto, a servizio delle scuole di Grosseto e Follonica e amplieremo la gamma di sport praticabili alla Cittadella dello Studente. – commenta il presidente della Provincia, Francesco Limatola – L’edilizia scolastica è per noi una priorità assoluta e per questo ci siamo attivati sin da subito per partecipare ai bandi ministeriali e cogliere le opportunità del PNRR. Siamo soddisfatti di poter procedere, adesso, con l’affidamento dei lavori attraverso il cosiddetto appalto integrato.”

“Ringrazio i nostri uffici – prosegue il presidente della Provincia Limatola – per aver lavorato con il massimo impegno consentendoci di rispettare i tempi imposti dal PNRR, che stabilisce entro il 15 settembre il termine ultimo per l’affidamento dei lavori. La Provincia di Grosseto, così come tante altre province della Toscana, si è impegnata per rispettare tale scadenza, nonostante il Ministero non abbia ancora erogato l’anticipazione del 10%, prevista dal bando. Questo ci ha messo nella condizione di dover procedere con risorse della Provincia per stare dentro ai tempi. L’auspicio è che prima possibile arrivi quanto promesso, perché il PNRR è un’occasione troppo importante per il territorio ed è giusto che il Ministero faccia la sua parte come stanno facendo le istituzioni locali.”

Alla Cittadella dello Studente di Grosseto i lavori riguarderanno la riqualificazione della pista di atletica leggera, il rifacimento delle gradinate per le tribune, l’adeguamento degli spogliatoi con servizi igienici e la revisione dell’impianto di illuminazione. All’interno dell’anello sarà realizzato un nuovo campo da calcio delle dimensioni regolamentari per squadre giovanili (95 m x 50 m) con manto sintetico. Inoltre, nell’area adiacente, si costruirà un nuovo campo polivalente da basket e pallavolo con recinzione perimetrale e un’area per outdoor education.

Per quanto riguarda la riqualificazione dell’area sportiva a servizio del liceo scientifico e dell’istituto commerciale di Follonica, i lavori prevedono il restyling della pista di atletica leggera, il rifacimento delle gradinate per le tribune, l’adeguamento degli spogliatoi con servizi igienici e la revisione dell’impianto di illuminazione.