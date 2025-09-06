Edilizia popolare, Di Massa: “Serve una svolta concreta. Nuove case, più equità, controlli seri”

Grosseto: “È il momento di voltare pagina in tema di edilizia residenziale pubblica”, afferma Jurij Di Massa, candidato al Consiglio Regionale, che propone una riforma strutturale del sistema ERP. “Occorre un nuovo approccio, che premi davvero chi vive e contribuisce alla crescita del nostro territorio, che aumenti l’offerta abitativa e che ristabilisca il principio di legalità e giustizia sociale nelle assegnazioni.”

Tra le priorità indicate da Di Massa c’è quella di introdurre criteri che valorizzino i residenti di lungo corso. “Chi risiede nel Comune da oltre cinque anni dovrà avere un punteggio più alto in graduatoria. È giusto premiare chi ha radici nel territorio e vive da tempo le difficoltà legate alla casa.”

Un altro punto centrale della proposta è la realizzazione di un piano regionale per l’edilizia pubblica. “È ora di tornare a investire seriamente in nuove costruzioni. Non possiamo limitarci a gestire l’esistente: bisogna aumentare il numero di alloggi per rispondere alla crescente domanda e garantire il diritto alla casa a chi ne ha davvero bisogno.”

Fondamentale, secondo il candidato, anche un rafforzamento dei controlli. “Non è tollerabile che le case popolari finiscano a chi non ha più i requisiti o aggira le regole. Servono verifiche regolari e approfondite per liberare gli alloggi occupati irregolarmente e restituirli a chi attende da anni.”

Per Di Massa, la Regione deve assumersi fino in fondo la responsabilità della gestione dell’emergenza abitativa. “Non bastano parole e buone intenzioni. Servono scelte chiare, coraggiose e orientate alla giustizia sociale. Noi siamo pronti a portarle in Consiglio Regionale”.



