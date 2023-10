Attualità Edilizia acrobatica: Palazzo Collacchioni si rifà il look 5 ottobre 2023

Sono terminate le operazioni di manutenzione per il monumento del borgo del capoluogo

Capalbio: Uno “show” al servizio della comunità. Sono terminate le operazioni di manutenzione per Palazzo Collacchioni compiute da alcune ditte specializzate in edilizia acrobatica. “Proseguono gli interventi – commenta Gianfranco Chelini, sindaco di Capalbio – di recupero e valorizzazione delle infrastrutture nel territorio. Tutelare e ammodernare i nostri spazi è un atto fondamentale, ed è stato interessante poter apprezzare lo svolgimento delle operazioni tramite le tecniche dell’edilizia acrobatica”. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione di alcuni tratti del manto di copertura e di una parte della grondaia. “Dobbiamo continuare – dichiara Marzia Stefani, assessore con delega ai Lavori pubblici – a lavorare in questa direzione. Sempre in questi giorni, infatti, è stato sistemato l’ultimo tratto della strada comunale dell’Abbadia e parte della pavimentazione del marciapiede, nei pressi della scuola elementare, a Capalbio Scalo”.

