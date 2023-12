Edilfox gioca un grande incontro a Forte dei Marmi, ma cade e finisce 7° nel girone d'andata

Grosseto: L’Edilfox torna da Forte dei Marmi con una sconfitta amara, arrivata al termine di una grande partita, giocata per cinquanta minuti alla pari con la corazzata Centro Porsche Firenze. Un ko che per effetto di una serie di combinazioni sfortunate fa chiudere il girone d’andata al settimo posto, ad appena tre punti dal podio, nel quale si sistema il Follonica nonostante la sconfitta a Montebello. Il bomber del Forte dei Marmi Federico Ambrosio, al termine del tiratissimo derby, ha avuto belle parole per il quintetto di Michele Achilli che ha messo in seria difficoltà i padroni di casa, giocando un match ad altissimo livello.



La cronaca. Il Forte dei Marmi cerca subito di premere sull’acceleratore, ma sulla sua strada trova una difesa grossetana organizzata e un portiere Català sempre pronto a fermare ogni conclusione dei campioni versiliesi. Il Circolo Pattinatori non sta però a guardare e chiama diverse volte in causa Gnata in contropiede con Saavedra e De Oro, che per due volte si trova a tu per tu con il numero 1 locale. All’11’, per un fallo in area di Paghi, il Forte dei Marmi va sul dischetto, ma Català ferma il rigore battuto da Torner. Al 17’ il Centro Porsche passa in vantaggio: Rossi parte dalla destra, si accentra e lascia partire un tiro che supera Català. Il Grosseto è in salute e si getta immediatamente in avanti. Al 19’ un missile di Rodriguez da fuori permette ai biancorossi di conquistare un meritato pareggio. A 4’25 dalla fine del primo tempo, il Grosseto ha la possibilità di effettuare il sorpasso, dopo un fallo da espulsione di Galbas. Thiel s’incarica della punizione di prima, ma il portiere para. In superiorità numerica il Cp va vicinissimo al raddoppio, con il palo di Rodriguez. Nella ripresa il Forte dei Marmi parte nuovamente forte, ma Franchi e Saavedra mettono paura a Gnata. Al 7’ il Grosseto con una grande azione passa in vantaggio: Saavedra fugge via dalla sinistra, mette in mezzo per Franchi, che mette in rete da due passi. Un gran tiro di Federico Ambrosio consente al Forte di pareggiare e sulle ali dell’entusiasmo all’11’ una veloce combinazione tra Compagno e Torner fa tornare i locali in vantaggio. Saavedra e compagni non si fanno scoraggiare dallo svantaggio e provano in tutte le maniere il pareggio. A 8 minuti dalla conclusione, Federico Ambrosio fallisce il quarto gol su punizione di prima di Ambrosio, concessa per l’espulsione di Rodriguez. In power play, Compagno manda la palla sul palo. L’Edilfox vicino al 3-3 con Cabella, il cui tiro viene salvato sulla linea da Galbas. A quattro secondi dalla fine, con il Grosseto in campo con cinque giocatori di movimento, Torner in contropiede trova il 4-2. Il Grosseto, con ventidue punti, viene raggiunto dal Valdagno, che finisce sesto per aver vinto lo scontro diretto. Nei quarti di finale il Cp al momento affronterebbe il Forte dei Marmi, ma ai versiliesi basta un punto a Monza (recupero previsto per il 4 gennaio) per conquistare il titolo d’inverno e affrontare il Montebello, ottavo, mentre il Grosseto andrebbe a far visita al Trissino.

Centro Porsche Firenze Forte dei Marmi-Edilfox Grosseto 4-2

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. Allenatore Michele Achilli.

FORTE DEI MARMI: Gnata, Taiti; Ambrosio, Gil, Cinquini, Galbas, Rossi, Compagno, Ipinazar, Torner. Allenatore Alessandro Bertolucci.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi e Cristiano Parolin.

RETI: nel p.t. al 16’03 Rossi, 18’44 Rodriguez; nel 6’04 Franchi, 8’08 Ambrosio, 10’39 Torner, 24’56 Torner.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Galbas nel p.t.; Rodriguez nel s.t.