Edilco Edilizia Coordinata di Albinia finalista al SAIE la più importante Fiera delle costruzioni

Grosseto: Nel mese di settembre si è svolta in Piazza Dante a Grosseto la competizione regionale dell'Ediltrophy 2023, manifestazione di arte muraria a cui hanno partecipato 10 squadre di muratori in rappresentanza delle Scuole Edili della Toscana.

L'azienda Edilco Edilizia Coordinata di Albinia, della Scuola Edile Grossetana, è risultata la vincitrice con la costruzione di una panchina che, insieme alle altre nove realizzate dalle altre concorrenti, è stata donata alla comunità grossetana tramite il Comune e posata nel parco pubblico Silvano Signori. L'Edilco, in rappresentanza della Toscana, ha partecipato alla finale nazionale che si è tenuta a Bari il 21 ottobre scorso durante il SAIE, la più importante Fiera delle costruzioni edili, entrando in competizione con altre 20 squadre di specialisti muratori delle Scuole Edili, ognuna delle quali risultata vincitrice nelle rispettive selezioni regionali. La giuria, coordinata dal Formedil (Ente Nazionale per la Formazione in Edilizia), ha assegnato il terzo premio a livello nazionale all'impresa di Albinia, risultata prima nella Regione Toscana. L'azienda, a conduzione familiare di terza generazione, ha saputo coniugare la tradizione dell'arte muraria con la gestione dell'impresa nel mercato delle ristrutturazioni, che sta sempre più caratterizzando il comparto edile. Soddisfazione è stata espressa dalla Scuola Edile Grossetana e dall'ANCE Grosseto e i sindacati delle costruzioni edili FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, a dimostrazione che il settore edile della provincia di Grosseto ha al proprio interno, per consolidata tradizione, aziende di provata esperienza e capacità tecnico-professionali.

