EdicolAcustica torna al Mei: tante novità per il progetto grossetano

Grosseto: Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre Faenza (Ravenna) ospita la nuova edizione del Mei, il Meeting degli indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente e emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Alla storica kermesse - che compie quest'anno 30 anni - partecipa ancora una volta da Grosseto EdicolAcustica. La collaborazione con il Mei era già stata avviata dall'edicolante Michele Scuffiotti, fondatore con Alberto Guazzi del format EdicolAcustica, si è consolidata negli anni ed è ora portata avanti dall'associazione EdicolAcustica aps che prosegue il sogno di Michele da quando ci ha lasciato prematuramente nel 2022. L'associazione grossetana sarà presente a Faenza nelle giornate del 4 e 5 ottobre con una sua delegazione e un programma ricco di ospiti, contenuti e novità.

Ecco la squadra di EdicolAcustica al lavoro per Faenza: Sandro Scuffiotti (presidente dell'associazione); Gianluca Rallo e Caterina Guazzi (audio e allestimento); Lorenzo Megliorin (regia); Marcella Barbini (direzione di produzione); Daniele Domenichini, Simona Montemaggi, Martina Sangiovanni e Natalia Kovel (comunicazione social); Sara Landi (ufficio stampa); Alberto Guazzi, Marco D'Alò, Filippo Guazzi e Cristiano Bocchi (conduttori); Flavio Timpanaro, Simone Biasini e Luca De Stasio (band); Isabella Dessalvi (logistica e accoglienza artisti). La struttura dell'edicola mobile sarà ospitata per tutto il weekend in piazza Nenni accanto all'ingresso del teatro comunale Masini di Faenza.

Tante le novità di questa edizione per il progetto maremmano, a cominciare dal fatto che di recente EdicolAcustica aps è entrata come affiliata nel mondo Asi – Associazioni Sportive e Sociali Italiane. Di questo - e dei progetti futuri del chiosco sonoro più famoso d'Italia - si parlerà in uno dei talk di Faenza con ospite Michele Cioffi, responsabile nazionale del dipartimento cultura di Asi. Gli artisti di EdicolAcustica al Mei 2025 sono Pellegatta, Cenere, Milena Mingotti, Roberta Giallo, Diohrà, Riccardo Tonello, Chiara Ragnini, Daniele Sgherri, Dirlinger, Gloriadaicapellibiondi, Gabriele Catoni, 21 Grammi, Daniele Sarno, Compagnia Scapestrati, Samu&Diemme e Lasersight. Arrivano da tutta Italia, alcuni sono amici e parte della famiglia di EdicolAcustica come Roberta Giallo, Dirlinger e Milena Mingotti e c'è anche una buona rappresentanza della musica indipendente e del cantautorato di casa nostra.





L'altra novità è rappresentata dal coinvolgimento di EdicolAcustica nell'iniziativa “Una voce per Gaza” che nasce dall’unione di forze fra Voci per la Libertà, Amnesty International, EdicolAcustica e il Mei. In particolare il progetto - che vuole accendere ancora una volta i riflettori sul genocidio in corso nella Striscia di Gaza - verrà ospitato anche dall'edicola mobile in due diversi momenti: sabato 4 ottobre dalle 18 alle 21 e domenica 5 ottobre dalle 11 alle 13.

Questi due spazi dedicati a “Una voce per Gaza” vedranno alternarsi gli artisti (un nome su tutti, il cantautore e percussionista Tony Esposito) con contributi diversi: canzoni, poesie, riflessioni, testimonianze.

Ecco tutte le adesioni in ordine alfabetico: 21 grammi, Aphrodys, Argento Vivo, Capabrò, Cecilia Baliva Trio, Cenere, Daniele Sarno, Diorhà, Dirlinger, Dlemma, Donato Capuano, Fabio Messieri, Giovanni Segreti Bruno, Giulia Mei, Giulia Vestri, Gloria Galassi, iBerlino, Jade, Jenco, Lasersight, Maitea, Mind Cats, Marianna Alè, Massimo Francescon Band, Napodano, Paolo Karim, Pengiun, Puma e Wondo, Renato Franchi, Roberta Giallo, Samsara, Simone Galassi, Stefano Ardenghi, Tizio Bononcini e Tony Esposito. Altri nomi potrebbero aggiungersi o sono in attesa di conferma. Tutti insieme portano il loro contributo per dire stop al genocidio a Gaza.

Tutto ciò si tradurrà in quindici ore (tra sabato e domenica) di diretta sui social di tutto ciò che accadrà nel chiosco sonoro tra interviste, live acustici e “Una voce per Gaza”.





Per non perdersi nulla basta seguire nel weekend EdicolAcustica su Facebook e Instagram. Info edicolacusticalive@gmail.com.







