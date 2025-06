Ecosistema Duna: Prorogato al 22 giugno il contest fotografico di Legambiente

Ancora pochi giorni per immortalare la bellezza fragile delle dune della Maremma e contribuire alla sensibilizzazione sulla loro tutela.

Rispescia: Prorogato al 22 giugno il termine per partecipare al concorso fotografico “Ecosistema Duna” organizzato da Legambiente, un’iniziativa volta a raccontare, attraverso la fotografia, la bellezza e la delicatezza degli ecosistemi dunali della Maremma. Il concorso è aperto a tutti i fotografi non professionisti, italiani e stranieri, dai 14 anni in su, con l’intento di immortalare i suggestivi paesaggi delle dune litoranee nei comuni di Capalbio, Orbetello, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica.

Ogni partecipante potrà inviare le proprie fotografie all’indirizzo segreteria@festambiente.it, rispettando alcune specifiche tecniche: le immagini dovranno essere in formato Jpeg, con dimensioni minime di 1800×1200 pixel e risoluzione di 300 dpi. Inoltre, sarà necessario fornire informazioni personali, come nome, cognome, recapito telefonico e luogo in cui è stato scattato il foto. La selezione delle fotografie sarà curata da una giuria di esperti nominata da Legambiente Festambiente, e i migliori scatti saranno esposti in una mostra dedicata, che avrà lo scopo di sensibilizzare i visitatori sulla straordinaria biodiversità delle dune e sulla necessità di proteggere questi ecosistemi fragili.

Saranno scelti fino a 24 scatti che contribuiranno a raccontare la ricchezza della fauna e della flora delle dune e a mettere in luce il loro ruolo fondamentale nell’equilibrio ambientale. L’esposizione rappresenterà un’occasione imperdibile per riflettere sul delicato rapporto tra uomo e natura, in particolare sulla tutela di questi habitat che sono sempre più minacciati dalle attività antropiche e dal cambiamento climatico. Con l’obiettivo di sensibilizzare un pubblico sempre più vasto, Legambiente intende promuovere un messaggio forte di responsabilità ecologica, invitando tutti a partecipare per lasciare una testimonianza visiva dell’importanza di questi paesaggi.

Il concorso non è solo un’opportunità per appassionati di fotografia, ma anche un’azione concreta per sensibilizzare la collettività verso la conservazione dell’ambiente naturale. La partecipazione, infatti, offre un’occasione unica per esplorare le meraviglie del territorio e per contribuire a un progetto di grande valore educativo e culturale.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito di “Ecosistema Duna”, il progetto promosso da Legambiente Festambiente APS e sostenuto dai fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (ottopermille.sokagakkai.it)