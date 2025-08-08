“Ecosistema Duna”: a Festambiente la mostra fotografica dedicata alle dune costiere della Maremma

Grosseto: Una mostra fotografica immersiva per celebrare la bellezza e la biodiversità delle dune costiere della Maremma, con gli scatti di 14 autori e un riconoscimento simbolico ai “Guardiani della Duna”.

Una galleria visiva emozionante, un omaggio alla bellezza fragile delle dune costiere della provincia di Grosseto. È questo il cuore della mostra “Ecosistema Duna”, realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto sostenuto dai fondi dell’8x1000 dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai e promosso da Legambiente Festambiente APS grazie al bando “Spazi Blu”.

L’esposizione raccoglie 24 fotografie selezionate attraverso un concorso pubblico che ha coinvolto fotografi amatoriali e professionisti chiamati a raccontare, attraverso la propria sensibilità, la vitalità, la biodiversità e l’incanto degli ecosistemi dunali della Maremma. I luoghi protagonisti sono i tratti costieri dei comuni di Capalbio, Orbetello, Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica.

Le fotografie sono ospitate nel percorso sensoriale e rifugio climatico di Festambiente, creando un’esperienza immersiva in un ambiente confortevole e rilassante, ideale per riflettere sul valore naturalistico e sulla necessità di proteggere questi ambienti.

Sempre a Festambiente, il 10 agosto alle ore 19.00 si terrà un momento dedicato agli autori delle fotografie selezionate, ai quali sarà conferito un simbolico attestato di “Guardiani della Duna”, riconoscendo loro un ruolo attivo nella promozione e salvaguardia dell’ambiente.

I fotografi selezionati sono: Francesco Samarate Poratelli, Alessandra Ronca, Mauro Guidoni, Luca Mezzetti, Alessandro Morganti, Giancarlo Gabbrielli, Valentina Marcucci, Roberta Pallini, Marco Brandi, Daniele Sangiorgio, Eva Hadnzar, Nina Zaccherotti, Giacomo Neri, Alessandro Barbetti.

“Attraverso il progetto ‘Ecosistema Duna’, vogliamo accendere i riflettori su uno degli ecosistemi più delicati e affascinanti del nostro territorio — le dune costiere — troppo spesso trascurate o minacciate da pressioni antropiche e cambiamenti climatici”, dichiara Angelo Gentili, della segreteria nazionale di Legambiente.

“Questa mostra è un atto d’amore verso la natura e, al tempo stesso, uno strumento potente di sensibilizzazione. Le immagini selezionate raccontano un paesaggio straordinario, fatto di dettagli, equilibri sottili e vita. Ringraziamo tutti i partecipanti per aver risposto con entusiasmo, contribuendo con la loro arte a un messaggio di sostenibilità condivisa.”

Il progetto Ecosistema Duna prosegue con attività di educazione ambientale, iniziative di tutela e campagne di informazione rivolte a cittadini, turisti e istituzioni. Un invito a conoscere, rispettare e proteggere un patrimonio naturale che appartiene a tutti. Per approfondimenti:

www.festambiente.it/ecosistemaduna, 056448771, segreteria@festambiente.it.