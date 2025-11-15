Economia, i servizi di Artex per le aziende toscane che partecipano al bando Ricerca e sviluppo

Aperto il bando della Regione Toscana per progetti di innovazione tecnologica e collaborazione tra imprese e ricerca

Firenze: C’è tempo fino al 16 gennaio 2026 per partecipare al bando della Regione Toscana “Ricerca e Sviluppo 2025”, che sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale realizzati da micro, piccole e medie imprese toscane. L’iniziativa punta a favorire l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca, con l’obiettivo di portare le idee verso un livello di maturità tecnologica compreso tra 5 e 8.

Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana accompagna le imprese interessate in tutte le fasi di partecipazione, offrendo orientamento, assistenza tecnica e consulenza personalizzata per la costruzione dei partenariati, la redazione delle domande e la gestione delle spese ammissibili.

Il bando prevede contributi a fondo perduto per progetti di importo compreso tra 250.000 e 1.500.000 euro, con una durata massima di 15 mesi. L’intensità dell’aiuto varia in base alla tipologia d’impresa e alle attività previste: fino al 75% per la ricerca industriale e al 55% per lo sviluppo sperimentale, con una maggiorazione del 5% per i progetti che rientrano nelle tecnologie STEP – digitali, pulite e biotecnologiche.

“Il bando rappresenta una concreta occasione per rafforzare la capacità innovativa delle imprese artigiane, anche attraverso la collaborazione con centri di ricerca e università – spiegano da Artex –. Il nostro ruolo è quello di supportare le aziende nell’affrontare la complessità dei bandi pubblici, semplificando i passaggi e valorizzando la qualità dei progetti”.



