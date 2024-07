Economia Circolare, Vanessa Grimani è neo laureata

Grosseto: Grosseto si arricchisce di una nuova laureata in Economia Circolare. Si tratta di Vanessa Grimani che a soli 23 anni ha conseguito la magistrale al primo corso in Italia totalmente in lingua inglese in Circular Economy presso l’università della Tuscia a Civitavecchia, riportando il punteggio di 110 con lode.

La ventitreenne grossetana, figlia dell’ex campione di ciclismo professionistico, Enrico Grimani, dopo essersi laureata in Economia e Management nel 2002, prima dei due anni previsti è riuscita a conseguire questo importante successo scolastico, discutendo una tesi dal titolo “Fashion ad Sustainability: the green Revolution in the European tessile supply chain - the Manteco case” con relatore il professor Enricomaria Mosconi (presidente del corso magistrale) e correlatrice la dottoranda Mariarita Tarantino. Poiché l’appetito vien mangiando, Vanessa ha già anticipato che a settembre vorrà conseguire un master di primo livello in Euro Progettazione dal titolo AIGEP che attiene alla gestione di progetti finanziati e cofinanziati da fondi strutturali e/o fondi comunitari.

Complimenti a Vanessa per la nuova laurea e per il percorso che si sta costruendo a suon di titoli e che sicuramente le consentirà di entrare, come auspica, nel mondo della moda.