“Ecofascisti”: nuovo appuntamento letterario per Capalbio

Nuovo appuntamento letterario per Capalbio. Domenica 1° settembre, alle ore 19, alla Galleria Il Frantoio si terrà la presentazione di “Ecofascisti. Estrema destra e ambiente”, il libro di Francesca Santolini (edito da Giulio Einaudi editore). L’autrice dialogherà con Chicco Testa.



Capalbio: Il libro. L’ecofascismo è già una realtà. In Europa come negli Stati Uniti, l’estrema destra si appropria dei fondamentali dell’ecologia per giustificare i suoi discorsi politici identitari e nazionalisti. Chi sono gli ecofascisti? Quale relazione esiste tra la crisi climatica e l’ascesa dei nazionalismi? Questo libro ripercorre la lunga storia dell’ambientalismo di estrema destra e analizza i modi in cui tale movimento si sta adattando al mondo contemporaneo. Il legame tra l’arcipelago delle destre radicali e la difesa dell’ambiente non ha nulla di evidente, ma esiste, è pericolosamente vitale e porta con sé minacce culturali, sociali e politiche.

