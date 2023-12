Ecoattivi, premiati i primi 100 vincitori

Grosseto: Premiati in sala del Consiglio comunale i primi 100 vincitori del concorso Ecoattivi, il progetto nazionale a cui il nostro Comune ha aderito, che premia i comportamenti positivi dei nostri cittadini a tutela dell'ambiente e del decoro urbano.



Azioni semplici, come il conferimento dei rifiuti all’isola ecologica, il compostaggio domestico, l'uso di una mobilità sostenibile, la frequentazione dei luoghi di interesse della città, il ricorso a prestiti dei libri in biblioteca e molto altro, che hanno fatto acquistare punti ai partecipanti.

I vincitori sono stati premiati con un buono spesa da 25 euro cadauno spendibile nelle attività commerciali aderenti. La lista dei negozi che hanno aderito al progetto è consultabile sull’app Municipium e/o sul sito del Comune di Grosseto, nell'area dedicata, al link: www.grosseto.ecoattivi.it.





“Siamo felici di vedere così tante persone qui oggi e vi ringraziamo per averci dato fiducia aderendo al progetto Ecoattivi – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all'Ambiente Erika Vanelli –. Il nostro obiettivo, come Amministrazione, è quello di avvicinare e sensibilizzare la cittadinanza a politiche ambientali, ad azioni di sostenibilità ambientale e di rispetto del territorio. Con oltre 4600 azioni virtuose e oltre 500 iscritti, che si sfidano e giocano quotidianamente, il nostro Comune è stato premiato all'Anci di Genova come primo Comune per numero di download. Ci auspichiamo, una sempre maggiore divulgazione e partecipazione sia di iscritti, inclusi i giovani, sia di attività commerciali affinchè si sviluppi, sempre di più, nei cittadini quel senso di responsabilità e di propensione verso il compimento di azioni positive che ci permettano di cambiare le vecchie abitudini, ormai consolidate, in nuovi stili di vita volti a tutelare sempre di più l'ambiente in cui noi tutti viviamo. Sono i piccoli gesti di ognuno di noi che ci avviano verso il cambiamento."