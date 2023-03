Ecco tre migliori vetrine di Carnevale 2023

Follonica: Il verdetto delle vetrine meglio addobbate del carnevale 2023 vede nei primi tre posti, una del rione Zona Nuova e due del rione Cassarello. Vincitrice del decimo concorso, che si è svolto a Follonica nel periodo carnevalesco, è stata la vetrina dell’Officina Estetica di Lucia Coralli di via La Marmora; al secondo posto Prestige di Carmela Di Perna e quindi, terza, La Casa di Carta di Manola Agrò entrambe situate in via Cassarello.





La giuria composta da Alessandra Vagelli, Bianca Bellocchio, Mario Matteucci e Katjuscia Giannelli, ha motivato di: apprezzare ,oltre i primi tre addobbi, tante altre raffigurazioni delle cinquantina inscritte al concorso quest’anno, preferendo alla fine quella dell’Officina Estetica per l’originalità, la difficolta di realizzazione dei coriandoli e i colori accesi che rappresentano perfettamente lo spirito allego del carnevale”. Ai tre classificati andranno i riconoscimenti, con l’emblema del carnevale, un 0rologio al primo e due targhe agli altri due , offerti nell’ordine dalla Fondazione Noi del Golfo, Ufficio Turistico di via Roma e Filarmonica “G. Puccini” Alla riuscita della manifestazione, inserita dal 2014 nel programma del comitato Carnevale Follonichese, hanno contribuito gli otto rioni cittadini; Creazioni Apollo Miniature in Ferro di Fabio Apollinari; Scuola di Carnevale e Cartapesta di Piervittorio Cacialli, Franca Segnini, Stefano Barbi, Laura Mosca e Adalgisa Guarnaccia; MUSCART – Museo Solidarietà Carnevale e Artigianato Tradizionale.

Le premiazioni avranno luogo nella sala del consiglio comunale, mercoledì 12 aprile alle ore 12,alla presenza del sindaco e degli altri organizzatori, Nell’occasione, la civica amministrazione premierà, in questo 2023, con apposite pergamene del centenario dell’autonomia comunale, tutti i gli attori di un’altra significativa e sentita competizione che il Carnevale riesce ad organizzare in riva al Golfo.