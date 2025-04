Ecco Toscoleum, alla Fiera del Madonnino di Grosseto, la prima rassegna dedicata al settore olivicolo-oleario

Da venerdì 25 a domenica 27 aprile oltre 30 i marchi presenti con le ultime novità per oliveto e frantoio. Incontri tecnici su aspetti agronomici e qualità dell’olio extravergine.

Grosseto: diventa per tre giorni punto di riferimento dell’olivicoltura e dell’olio di qualità ospitando, all’interno della tradizionale Fiera del Madonnino (25-27 aprile), la prima edizione di Toscoleum, appuntamento professionale per il settore olivicolo-oleario.

Oltre 30 i marchi presenti a Grosseto Fiere da venerdì a domenica prossima, per una vetrina dove saranno presentate le ultime novità che il mercato propone per la filiera: vivaismo, macchinari, attrezzature e prodotti per la lavorazione in oliveto, tecnologie per la trasformazione in frantoio, imbottigliamento e confezionamento.

Ospitato in Toscana, una delle regioni italiane a maggior vocazione olivicola, Toscoleum diventa l’evento immancabile per aziende agricole e olivicoltori, frantoi e oleifici, confezionatori di olio di oliva e le associazioni di categoria, alla ricerca di innovative soluzioni per ottimizzare la qualità e la resa delle proprie produzioni.

L’obiettivo di Toscoleum è, infatti, quello di offrire agli operatori di settore – siano essi professionisti o hobbisti – un panorama completo sulle ultime novità di mercato e le soluzioni più avanzate.

E proprio per rafforzare il ruolo di esposizione professionale all’interno di una grande fiera espositiva dove ogni anno accorrono quasi 50mila visitatori, Toscoleum offrirà anche due importanti appuntamenti di approfondimento professionale.

Entrambi in programma sabato 26: in mattinata, alle ore 11.30, andrà in scena “L’olivicoltura che non tradisce, quella rigenerativa di suolo e pianta”. Con la partecipazione straordinaria di Giorgio Pannelli, punto di riferimento della potatura a livello nazionale con la Scuola Potatura Olivo che porta il suo nome e con Marcello Pagliai, accademico dei Georgofili e con una attività di studio e ricerca quasi interamente dedicata alla gestione del suolo in agricoltura.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00 l’attenzione sarà invece indirizzata sulla produzione olearia della Toscana con l’incontro dal titolo “Tra IGP e DOP: le nuove sfide dell’olivicoltura e degli oli toscani” con l’introduzione della vicepresidente della Regione e assessore all’agricoltura Stefania Saccardi e un talk show con i Presidenti dell’Igp Toscano e delle 4 Dop della regione.