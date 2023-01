Ecco River cleaner, il nuovo impianto per la raccolta dei rifiuti flottanti

La mission del Comune di Grosseto è difendere la costa e il mare dall'inquinamento e dai disagi che ne derivano, in linea con le politiche ambientali attuate in questi anni sul litorale in materia di raccolta differenziata. Un impianto automatizzato si occuperà della raccolta di rifiuti flottanti sull'emissario San Rocco, rifiuti che saranno poi indirizzati nel relativo canale di smaltimento, nel totale rispetto dell'ambiente.



Grosseto: Il progetto è stato portato avanti dall'assessore all'Ambiente Simona Petrucci, a risposta delle esigenze del territorio: “E’ fondamentale – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore all’ambiente Simona Petrucci - offrire una soluzione concreta ed efficace per affrontare l'inquinamento marino di plastiche affinché i rifiuti, una volta in acqua, non vengano gradualmente degradati producendo microplastiche e - di conseguenza – andando ad ostruire il corso dell'acqua. Così, infatti, il materiale, oltre ad inquinare, può creare anche ulteriori disagi sul territorio difficili da gestire. Pensiamo per esempio al Porto Canale di Marina, che si trova proprio alla foce del canale San Rocco e che potrebbe subire conseguenze, così come a tutti gli operatori del mare che si trovano a Marina, nella zona dello sbocco al mare. Era necessario agire al più presto sulla prevenzione e questo abbiamo fatto, coinvolgendo più soggetti”. Il macchinario – automatizzato e oggetto del protocollo d'intesa - si chiama River Cleaner della Blue Eco Line e permette di controllare il fenomeno della dispersione in mare dei rifiuti, offrendo garanzie di sicurezza. “Permette inoltre – continuano Vivarelli Colonna e Petrucci – di integrare la gestione dei rifiuti indirizzandoli nel regolare processo di smaltimento”.





Blue Eco Line è una delle tre startup vincitrici del Premio Estra “E-qube Startup & idea Challenge” che ha previsto anche un supporto allo sviluppo del business con un programma di accelerazione di 16 settimane. Oltre al Comune di Grosseto, firmatario del Protocollo d'intesa, hanno dato il via libera – come si legge nella delibera di giunta - anche il Consorzio di Bonifica, che si occuperà della sistemazione delle aree di sponda al fine di agevolare la raccolta dei rifiuti, Estra, che contribuirà al finanziamento del progetto, la Regione Toscana, che predisporrà un Piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera. E ancora: Sei Toscana, che trasporterà il materiale recuperato verso gli impianti, ed Ecolat sr, la società controllata dal Gruppo Estra, che gestirà invece il rifiuto raccolto sempre in collaborazione con gli altri partner.

“Sostenere questo progetto per noi è stata un’azione coerente con quella che, da sempre, è l’attività portata avanti in modo convinto dal nostro gruppo. – affermano Antonio Azzarello e Guido Rustichini, rispettivamente direttore commerciale e innovazione di Estra e Presidente di Ecolat – La nostra volontà è dare continuità concreta a tutti quei progetti che premiamo come start-up vincente e che meritano un supporto effettivo per la loro piena realizzazione. La componente green di Blue Eco Line dimostra la nostra vicinanza al territorio e a temi fondamentali come il rispetto della natura e la sostenibilità ambientale”.

“Vorrei ringraziare – ha affermato l’Ing. Lorenzo Lubrano di Blue Eco Line, che ha sviluppato il progetto – tutti i partner di quest’avventura (il Comune, la Regione, Estra, Ecolat, il Consorzio di Bonifica, Sei Toscana) per la disponibilità dimostrata. Spesso il dialogo con le amministrazioni si rivela problematico ma non in questo caso, essendo riusciti a portare l’impianto dalla dimensione della carta a quella della realtà”.

Il primo passo è stato fatto, con la predisposizione del Protocollo d'intesa. Adesso saranno definiti tutti i dettagli dell'accordo e presto il territorio grossetano potrà contare su un nuovo servizio, tecnologico ed efficiente, a tutela del canale San Rocco, del mare e delle strutture della costa. Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto, esprimendo la loro soddisfazione, anche il Direttore Generale del Consorzio di bonifica Fabio Zappalorti, Angelo Gentili della segreteria nazionale di Legambiente e il direttore tecnico di Sei Toscana Giuseppe Tabani.