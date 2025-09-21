Ecco la nuova ambulanza della Pubblica Assistenza di Poggibonsi

Poggibonsi: La potremo già vedere sulle strade del territorio. Da subito entrerà a far parte del parco macchine della Pubblica Assistenza odv di Poggibonsi. E’ la nuova ambulanza che l’associazione ha presentato questa mattina, 20 settembre 2025. Al taglio del nastro, il presidente dell’associazione, Giovanni Di Fede, la sindaca di Poggibonsi, l’assessore regionale alla Sanità, il vicepresidente di Anpas Regionale Toscana, Andrea Nuti.





Sul nuovo mezzo l’associazione ha lanciato da qualche settimana una campagna di adesioni e sottoscrizioni verso i soci che continuerà fino al 31 di dicembre, con tante iniziative. L’associazione inoltre si è rifatta il look. C’è un nuovo e bellissimo murales nella sala.

«Ringrazio chi dei nostri soci ha già voluto contribuire alla raccolta fondi per l’ambulanza e chiunque vorrà farlo, anche durante gli eventi che si terranno nelle prossime settimane e mesi qui sul territorio. Noi ci saremo sempre, con una nostra postazione – ha detto Giovanni Di Fede, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi – Le associazioni di volontariato vivono della forza del gruppo, della squadra, del rispetto reciproco e del lavoro comune per un grande obiettivo. Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e dato il loro contributo per la giornata di oggi e per le iniziative che verranno».

«L’ho già detto, ma mi piace sottolinearlo – ha aggiunto Di Fede - La nostra associazione vive grazie all’attività dei nostri preziosi dipendenti e delle volontarie e dei volontari che prestano servizio qui, in un’attività quotidiana, disinteressata che, oltre all’ambito socio-sanitario, copre anche quello della protezione civile. Qui abbiamo 1200 soci, 100 volontari attivi, 7 dipendenti , 5 operatori del servizio civile, mezzi per il sociale, le ambulanze e i mezzi per la protezione civile. Non solo facciamo tanta formazione. Un impegno per la comunità, un gruppo meraviglioso che mi rende orgoglioso di ciò che possiamo dare alla città, al territorio e ha chi ha più bisogno. A tutti dico grazie, insieme alle autorità e alle associazioni che questa mattina sono qui. Qui c’è un alto livello di umanità, il mondo ne ha bisogno per costruire la pace e coinvolgere tutti nella capacità di essere volontari e donare un po’ del proprio tempo agli altri».





«Un nuovo mezzo che va a potenziare la flotta di veicoli dell’associazione e che si pone quindi a servizio di tutto il territorio – ha detto la sindaca di Poggibonsi - Una bella cosa che racconta l’impegno costante nel cercare di implementare sempre di più gli strumenti e le risorse da mettere a disposizione di chi ha più bisogno. Risorse strumentali e, prima ancora, risorse umane. A testimonianza di quanto sia importante il ruolo del terzo settore per garantire servizi e qualità della vita delle persone. Ringrazio la Pubblica Assistenza per questo ulteriore obiettivo e ringrazio il personale, i soci, tutti i volontari e le volontarie per quel che fanno ogni giorno per tutti e tutte noi»

Il nuovo veicolo, abilitato all’attività di emergenza-urgenza, è equipaggiato con strumentazioni all’avanguardia: elettromedicali, aspiratore, kit trauma, defibrillatore. E’ dotato di un monitor multiparametrico che comunica con la centrale 118, in accoppiata con il tablet di bordo. Per la Pubblica Assistenza l’ultimo ingresso di un nuovo mezzo risale a marzo 2023. «Sia la legge che il nostro impegno per la sicurezza ci impongono di rinnovare spesso le ambulanze - fa sapere Felipe Dondoli, consigliere con delega ai mezzi - I limiti sono dieci anni o 250mila chilometri, dopodiché le ambulanze vanno destinate ai trasporti ordinari. I dieci anni valgono anche per le barelle, che sono presidi fondamentali».





La raccolta fondi, come detto, andrà avanti fino al 31 dicembre prossimo e i soci possono contribuire con versamento diretto presso la sede della Pubblica Assistenza di Poggibonsi o con bonifico bancario sul conto dedicato aperto presso il Credit Agricole di Poggibonsi all’Iban IT89K0623071940000041228222 con causale “Nuova Ambulanza”.

Nel pomeriggio di sabato presso la sede dell’associazione si è svolta la conferenza “Un solo numero per tutte le emergenze, il 112, e un nuovo servizio per le cure non urgenti: il sistema 116117”. Si è affrontato il tema del corretto utilizzo del numero unico di emergenza e di cosa è meglio fare (o non fare) quando c’è bisogno di chiamare i soccorsi. Obiettivo, avvicinare i cittadini a chi si trova all’altro capo del telefono in caso di emergenza. Fra i relatori, il direttore della Centrale Unica di Risposta 112 e 116117, Alessio Lubrani, e il direttore facente funzione del 118 Siena-Grosseto, Stefano Dami. Presenti anche la sindaca di Poggibonsi, l’assessore regionale al Diritto alla Salute e Sanità insieme a una delegazione del comitato regionale delle Pubbliche Assistenze. Durante l’evento c'è stato anche un momento di confronto diretto con le persone. In più è stata illustrata l'applicazione per smartphone Where Are U che è collegata al 112 e offre varie funzioni tra cui la geolocalizzazione, la chiamata muta e gli aggiornamenti via chat. In scaletta anche il nuovo numero unico per contattare la continuità assistenziale (ex guardia medica, ndr), che può dispensare consigli medici non urgenti con consulto telefonico.



