Ecco la 1° edizione di "Campagnatico divino"

Campagnatico: Questo evento nasce dalla passione per la Maremma, la nostra terra, che come si canta e si narra AMARA ma anche tremendamente bella, naturale DIVINA.



Campagnatico uno dei borghi medioevali più importanti per i senesi dal XII secolo dc ha di per se una storia che parte fin dalla preistoria, numerosi i ritrovamenti paleo e neolitici presenti nel nostro territorio, cosi come l'insediamento romano di Valerio Clemente soldato romano in concedo (primo cittadino del nostro territorio), Campus agnaticus la "prima" Campagnatico dove passeremo con la ECO CAMMINATA.



Un territorio da far scoprire da far conoscere anche ai più piccoli, sensibilizzare i partecipanti è l'obiettivo della giornata, far scoprire una maremma che è ricca di cultura, ricca di paesaggi mozzafiato senza dimenticare l'amore per il cibo e la nostra enogastronomia che è la migliore al mondo.

La giornata inizierà sin dalla tarda mattinata con l'esposizione di arte contemporanea nell'antica chiesa di sant'Antonio abbate, la più antica chiesa del paese, risale al 1200 dal fine 800 sconsacrata e vi fu istituito il TEATRO e Cinema, da allora per tutti TEATRO ROSSI.

Presenteranno le loro opere Andrea Ferrari & Marina Quattrini, due artisti Grossetani di eccellenza. Ferrari premiato nel 2021 da Vittorio Sgarbi, premio internazionale Michelangelo.

Il Programma.

Nel primo pomeriggio le associazioni sportive del territorio ASD CAMPAGNATICO ARCILLE - Condor insieme a musical- Mente odv e TERRAMARE UISP hanno organizzato due tipi di Camminata una eco di 6 km e una più lunga di circa 10 km con inizio e fine in piazza Dante a Campagnatico, attraversando dei tratti panoramici e storici di interesse unico.

Per gli amanti della mtb, mare vetta mare ha organizzato un bike touring con guide ciclistiche che da Campagnatico arriverà fino ai piedi di Montorsaio e ritorno per le campagne del nostro comune circa 30 km con 700 metri di dislivello percorso di difficoltà media.

Non solo sport, ma anche attività ludica per i bambini, con barbara pastorelli animazione ADMO dalle ore 16 sempre nella piazza è stata organizzata la festa di halloween con dolcetti, animazione, trucca bimbi e laboratori dove saranno creati dei gadget per i partecipanti alle camminate e al bike touring.

E per finire, dalle 17.30 al rientro degli sportivi nel teatro sarà allestita una degustazione di prodotti tipici locali con antichi gusti di maremma ad allietare il palato, il duo Moni Max ci accompagnerà per la serata fino alle 20 circa.

Per chi si vorrà fermare a cena nel nostro paese è stato concordato un menù con il ristorante la vecchia oliviera eccellenza gastronomica della nostra provincia.

«Il comune di Campagnatico ha pensato di realizzare questo evento per promuovere l'immagine della maremma, il turismo sportivo che può creare un connubio importante con la cultura antica e moderna.Crediamo fortemente che sia la prima edizione di una lunga serie di eventi di promozione territoriale e sociale che si spera creino un indotto per tutti i territori all'interno della nostra amata maremma» concludono il vice sindaco Alessandro Ulmi e il consigliere alla cultura Luca Volpe.