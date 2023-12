Attualità Ecco il presepe di Alessandro Testa e del suo aiutante... 17 dicembre 2023

Albinia: A Natale, si sa, non può certo mancare il presepe nelle nostre case, e quest'anno Alessandro Testa, di Albinia, ha potuto contare su un aiutante d'eccezione per l'allestimento del proprio presepe: il gatto Topino.

Non sappiamo quanto il "piccolo" aiutante peloso abbia realmente contribuito alla realizzazione del presepe, sicuramente ha assistito con occhio attento e vigile. Il risultato è comunque molto bello. Il presepe di Alessandro Testa ripropone uno spaccato di vita quotidiana, con pecore e pastori, mercanti in piazza, e la capanna con Maria e Giuseppe pronti ad accogliere il loro bambino.

Un inno all'amore e alla serenità.

