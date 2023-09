Ecco il Mercatino dei Ragazzi 2023

Grosseto: L'obiettivo del Mercatino dei Ragazzi 2023 è quello di acquistare un sofisticato software per la sovrapposizione di immagini diagnostiche che consente l’esatto centraggio e contornamento delle cellule oncologiche da sottoporre a Radioterapia, al fine di ottenere i minori effetti collaterali sui tessuti sani limitrofi alla zona trattata. Valore 85.000 euro. E' per raggiungere tale obiettivo che il Comitato per la Vita invita tutti in piazza.



Le iscrizioni al Mercatino inizieranno oggi, sabato 30 settembre, alle 15.00 in piazza Esperanto, ma già da questa mattina in Piazza De Maria c'è la Giornata della Prevenzione “Cittadella della Salute” con attività di sensibilizzazione sulle tematiche della promozione della salute e prevenzione – in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Toscana Sudest e Sds COeSO Grosseto. In piazza saranno presenti anche gli infermieri di OPI, ordine professioni infermieristiche di Grosseto.

Domenica 1 ottobre, alle 10:00 in Piazza Esperanto l'inaugurazione del “Mercatino dei Ragazzi” 2023, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose.