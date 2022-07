Ecco i vincitori di Elba, Giglio e Capraia del miglior “Piatto a Km0”

Oltre 2500 voti on-line hanno selezionato le squadre di ristoranti e produttori locali finalisti delle tre isole, ora una giuria tecnica determinerà tra questi il vincitore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”



Isola d'Elba: Tra il 3 giugno ed il 3 luglio, oltre 2500 persone hanno assaggiato e votato gli 8 “piatti a km0” dell’Arcipelago Toscano, partecipanti all’edizione 2022 del concorso “UPVIVIUM – biosfera gastronomica” che mette in gara squadre di ristoratori e produttori locali di sei Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiane (Isole di Toscana, Appennino Tosco-Emiliano, Sila, Delta del Po, Monte Grappa, Valcamonica ed alto Sebino).

La votazione on-line, effettuata tramite la pagina Facebook della Riserva della Biosfera Isole di Toscana ha decretato le squadre vincitrici per ogni isola: all’isola di Capraia: Squadra CAPRAIESI 365 composta da ristorante Pescianel (esercizio ristorativo capitano), Azienda Agricola Il Saracello (ricotta); Motopesca Spigola di Modena Nicola (tracina); Azienda Vitivinicola La Piana (vino) in concorso con il piatto “Cala del Ceppo” che ha ottenuto 273 voti.

All’isola del Giglio: Squadra Wild Food Giglio composta da Ristorante BumBar (esercizio ristorativo capitano), Centurioni Mariella Roberta (miele, polline), Gervasio Bartoletti (olio EVO) Biagio Stagno (aglione locale), Creazioni di Patt e non solo (piatto in ceramica), Azienda Agricola Fontuccia (Vino Ansonaco “Cocciuto” e Passito) in concorso con il piatto “Stradello numero 10” che ha ottenuto 406 voti. All’isola d’Elba: Squadra Mola a Km0 composta da ristorante Pilade (esercizio ristorativo capitano), Podere Arduini (olio Evo monocultivar di Leccino); Società Agricola La Faccenda (Ansonica denominata "Blumo") in concorso con il piatto “Sburrita a bassa temperatura” che ha ottenuto 699 voti.

Questi tre piatti saranno ora sottoposti al giudizio finale di una giuria di esperti nominati dal Parco Nazionale (Valter Giuliani – esperto di produzioni agroalimentari dell’Arcipelago, Daniela Mugnai - Vetrina Toscana, Piera Genta - giornalista di Italia a Tavola) che decreterà il piatto, il ristorante e la sua squadra di produttori vincitori di UPVIVIUM della Riserva della Biosfera Isole di Toscana. Il vincitore avrà poi l’onere e l’onore di rappresentare l’Arcipelago Toscano nella finale nazionale di UPVIVIUM, che si terrà con un contest live il prossimo 30 Novembre presso la sede di Alma - alta scuola internazionale di cucina italiana; qui riproporrà il proprio piatto a Km0 sfidando i vincitori delle altre Riserve della Biosfera italiane per il titolo nazionale, che le Isole di Toscana ottennero già nell’ultima edizione del 2019 Un ringraziamento particolare ai ristoranti e aziende che hanno partecipato al concorso condividendo i valori del progetto UPVIVIUM con creatività ed impegno.